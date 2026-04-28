Barbara D’urso è stata l’ispirazione di Pupi Avati nell’ultimo film

L’attrice a riguardo ha affermato: “Ho rivisto solo qualche fotogramma per riconoscere le espressioni di finta commozione richieste da quel tipo di copione tv. Ma non è solo lei, non la conosco e non voglio offenderla, c’è tutta una genìa di donne, e uomini, che lavorano su questo schema”. In merito al personaggio del film ha poi aggiunto: “Una che ha navigato in tutti i mari, tipica della tv della menzogna. dell’ipocrisia che si fa scendere le lacrime davanti al pubblico pur di commuovere e un secondo dopo passa alla violenza. È avvelenata d’ambizione, ma anche buffa, con i boccoli, le minigonne fuori misura e fuori tempo massimo”.

Non proprio un complimento per la D’urso, insomma, che pare non aver reagito (almeno pubblicamente) alle dichiarazioni, anche se il personaggio sembra rivelare un lato molto leale. Il personaggio interpretato dalla De Sio, aiuterà l’imprenditore a ripulirsi l’immagine dopo lo scandalo finanziario: la tv diventa un modo di permettere a chi sbaglia di entrare in confidenza con il pubblico, permettendo di normalizzare anche le vicende più scandalose.

Lo stesso Avati ritiene la scena della conduttrice il cuore del film: “Un momento in cui la televisione, “infernale” e pervasiva, mostra tutta la sua capacità di “convincerci di tutto e del suo contrario”, trasformando la confessione in spettacolo”.

Anche il regista ha dichiarato serenamente che l’ispirazione è nata proprio dall’osservazione del metodo di conduzione D’urso. Mentre la nota conduttrice è in causa con Mediaset, anche il cinema parla di lei, ancora di lei. Perché anche se Barbara non è più in tv da tempo (fatta eccezione per la sua partecipazione a Ballando con le stelle), volente o nolente il suo modo di presentare è diventato un fenomeno culturale, un nuovo modo di fare televisione, o forse, solo la sua estremizzazione più teatrale. Che piaccia o no, chi diviene ispirazione anche per un regista come Pupi Avati, ha sicuramente lasciato un segno nel piccolo schermo e ora è pronta ad essere proeittata anche nel grande.