Chiara Ferragni, dopo la serie sul matrimonio (finito) arriva il docufilm sul Pandoro Gate. Praticamente un sequel…

Se n’era parlato già i primi di dicembre, ma con il proscioglimento di Chiara Ferragni a gennaio, era prevedibile che i rumors venissero confermati: arriva il docufilm sul Pandoro Gate. La serie potrebbe sbarcare presto su Netflix e dovrebbe seguire i retroscena di una delle vicende più chiacchierate degli ultimi anni.

Per Ferragni non sarebbe la prima volta: nel 2019 aveva già realizzato un documentario per Prime Video sulla sua vita, Chiara Ferragni - unposted; e nel 2021 il docu reality The Ferragnez, con una seconda stagione nel 2023 sempre su Prime. Stavolta toccherebbe a Netflix che la corteggia già da parecchio tempo. E questa, forse, sarebbe la parte più interessante della storia.

La docuserie sul Pandoro Gate dovrebbe raccontare i retroscena e le vicissitudini in tribunale, il modo in cui Chiara ha affrontato la pressione mediatica e le strategie di comunicazione attuate. A dicembre, su Vanity Fair, si era parlato di una richiesta di un assegno a sei zeri da parte dell’influencer a Netflix.

Il punto non è se lo farà, ma come riuscirà a farlo sembrare inevitabile. Quando si parla di Chiara Ferragni ogni crisi smette quasi subito di essere solo una crisi. Diventa materia un asset o qualcosa che può essere rielaborato, impacchettato e rimesso sul mercato. Chiara non ha mai fatto mistero della sofferenza provata in questi ultimi anni a causa della vicenda. Per questo ci si aspettava che venisse archiviata, ma dopo il proscioglimento l’imprenditrice digitale non poteva che trasformare una vicenda giudiziaria in un modo per rilanciarsi sul mercato. Questi anni per lei hanno rappresentato anche una sorta di isolamento. La sua immagine era stata sporcata e associata al concetto di truffa, tanto che molti brand hanno deciso di prendere le distanze. Ma ora, con un proscioglimento e una serie tv Netflix, Ferragni è pronta a fare quello che ha sempre fatto: capitalizzare sulla sua vita.

Perché la vera notizia non è tanto l’eventuale docuserie in arrivo su Netflix, quanto il meccanismo che ci sta dietro: la capacità di trasformare la vulnerabilità in contenuto e il contenuto in valore economico.

Ferragni, in questo senso, è quasi un caso di studio. Dove molti vedrebbero un danno reputazionale da contenere, lei intravede un racconto da costruire. Dove c’è pressione mediatica, c’è attenzione e questo lei lo sa bene. E dove c’è attenzione, c’è mercato. Non è cinismo gratuito: è una lucidità imprenditoriale che raramente si vede con questa coerenza.

La possibile serie sul Pandoro Gate promette di muoversi esattamente su questa linea sottile. Retroscena giudiziari e gestione della crisi saranno affrontati come vere e proprie strategie comunicative, elementi che, se raccontati bene, possono ribaltare la prospettiva. Non più solo “lo scandalo”, ma “la resilienza nello scandalo”. L’errore può diventare percorso: tutto sta nell’occhio del regista. D’altronde Ferragni ha sempre controllato totalmente la sua narrazione, attraverso i social e stando più lontana possibile dalle interviste, se non dal tavolo di Fazio, che in pieno Pandoro Gate le fece un’intervista che pareva più una carezza che un susseguirsi di domande. Chiara è “blindata” e racconta solo ciò che vuole lei e come vuole lei: l’arrivo di questa serie ne è un’ulteriore conferma.