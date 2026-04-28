Saverio Raimondo asfalta la comicità in tv (e non solo): "La politica? Una mancanza, e il pubblico spesso non vuole capire. I contenuti social sono più vecchi della tv"

In tv la comicità riguarda sempre e solo il costume, mai la politica: i Gialappi ad esempio, imitano i vip, ma mai i politici. Come mai?

Abbiamo Crozza: lui va avanti per la sua strada; il programma è sempre quello, e anche giustamente visto che funziona ed è la sua formula. Resta però un'anomalia: non solo il suo è l’unico programma comico condotto da un comico, ma è anche l'unico che presidia anche lo spazio del programma satirico. Non ce ne sono altri.

L’impressione è che sia sparito l’impegno dalla comicità, non solo a tv ma anche a teatro. È così?

Tutta la nuova generazione di comici, tendenzialmente non ha la satira politica come freccia nel suo arco. La stessa Satiriasi, che è stata il primo momento consapevole e dichiarato di stand up comedy in Italia, nasce anche come risposta e distacco dalla satira intesa esclusivamente politica. Satira politica, per giunta, intesa quasi esclusivamente come battute su Berlusconi.

La generazione successiva ha preso ulteriormente le distanze: è una stand up che tendenzialmente non tocca temi politici, sia in senso ampio che stretto. Questo anche per ovvie ragioni anagrafiche e culturali, che hanno a che vedere con il modo in cui è vissuta la coscienza politica e sociale.

Satiriasi però nasceva in un momento storico molto diverso: c’era ancora l’eco della Guzzanti, Crozza creava dibattito con le imitazioni, c’erano le vignette di Vauro da Santoro. Era normale che il vostro movimento volesse differenziarsi, ma ora forse non sarebbe il caso di ricominciare a parlare di politica?

Io la satira politica continuo a farla, sia in tv da Gramellini che dal vivo: all’interno del mio show c’è sempre un momento di satira sul contemporaneo, sul mondo che viviamo. Anch’io penso che sia una mancanza, nella scena contemporanea; tuttavia ci vuole anche la sensibilità per farla. Di quella stagione che tu hai raccontato, noi oggi ne stiamo ancora smaltendo le scorie, perché quella è stata una stagione in cui il comico satirico si era un po’ montato la testa

In che senso?

Purtroppo, colpa della stagione del grillismo, di cui paghiamo ancora il conto, il comico ha pensato di essere potente: di fare “controinformazione”. Non ce la dimentichiamo questa parola che, per molto tempo, ha accompagnato la satira in Italia, ma il pubblico che si informa tramite comici satirici, non è un pubblico controinformato: è disinformato. I comici al massimo sono uno strumento utile per allevare il pensiero critico, non il veicolo primario attraverso cui informarsi.

Quel cortocircuito lì è stato letale, e ha creato noia e disaffezione verso la satira politica. A un certo punto, la satira politica è stata abusata: c’è stato un momento in cui tutti facevano la battuta sui politici, su Spinoza e i propri profili social. Siamo andati in overdose, adesso c’è un’effettiva stanchezza.