Anche i conti sono "falsissimi": Fabrizio Corona fa crollare i guadagni di Alfonso Signorini

Il 2025 si è rivelato un anno horribilis, non solo da un punto di vista personale. Il fatturato della sua società di servizi di comunicazione infatti, la Callas55 srl, è sceso dai 605.102 euro del 2024 a 301.294 euro. I guadagni invece, sono andati ancora peggio: da 340.633 a soli 49.056 euro. Per quanto invece riguarda le disponibilità liquide della società, di 263.068 euro dell’anno precedente, ne sono rimasti appena 17.257.

Numeri che fotograferebbero bene l'impatto di Fabrizio Corona sugli affari di Signorini, la cui Callas 55 scrive ancora Open, veniva fondata nel marzo 2023 e nel primo anno di attività - in realtà soli otto mesi - aveva fatturato più che nell'ultimo anno (364.967 euro) e, addirittura, guadagnato ben cinque volte di più (220.290 euro). Tempo un paio di anni invece, e il suo proprietario si ritrova fuori sia dagli studi Mediaset e dalla redazione di Chi: in entrambi i casi ufficialmente per scelta propria, ma non è difficile immaginare che la scelta sia stata obbligata, quantomeno dalle contingenze.