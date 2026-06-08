Mai stati più liberi che a un concerto di Vasco: Ferrara diventa un gigantesco Roxy Bar

Nella mia vita sono stata Sally, Gabry, la strega del sabato sera, la malinconia di Silvia, la determinazione di Laura e la solitudine di Jenny.

Sono stata Sally ogni volta che la vita mi ha presentato il conto. Quando i progetti sono saltati, quando le persone sono andate via, quando mi sono ritrovata davanti a una versione di me che non avevo previsto. Eppure ogni volta ho scoperto che si può andare avanti senza aver capito tutto.

Ma sono stata anche l’incoscienza estiva di Gabry, l’orgoglio indomabile della strega, la luce pulita di Silvia, l’acciaio di Laura davanti al futuro e quel silenzio totale di Jenny quando il mondo faceva troppo rumore. Ognuna di loro è un pezzo della mia strada.

Quella voce non è mai stata solo musica: è diventata una voce di casa, con quel graffio sporco ha preso i miei silenzi, le mie rincorse sbagliate, le mie rinascite e le ha trasformate in comprensione.

Alla prima data di Ferrara, come in tutti i suoi concerti ho visto che non ero l’unica ad avere mandato tutto all’aria almeno una volta nella mia vita ma eravamo migliaia.

Un esercito di persone che avevano amato troppo, sbagliato troppo, bevuto troppo, sofferto troppo o solamente vissuto abbastanza da sapere che la perfezione è una truffa.

Ti guardi intorno e vedi che siamo tutti sotto lo stesso cielo: quelli con i capelli bianchi e i tatuaggi scoloriti piangono accanto ai ragazzini, coppie che si abbracciano, gli amici che pogano e si rovesciano la birra addosso, le ragazze si spogliano sulle note di Rewind regalandoci i loro topless e Vasco super orgoglioso del suo pubblico le guarda e dice: siete uno spettacolo, libere e selvagge…

La verità è che Vasco ci concede il lusso di essere incoerenti, di essere distrutti e forti e nei suoi concerti non esiste età, conti da pagare, professioni o lunedì mattina, si parla con tutti e si abbracciano sconosciuti come se fosse una riunione di famiglia di 70mila anime ed esiste solo quel rito collettivo che Vasco celebra da oltre quarant’anni.