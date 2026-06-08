Turbe di mezza età: Neffa e Fabri Fibra con “Jay-Z” annunciano il primo loro joint album? Ecco tutto quello che sappiamo

E soprattutto, questo album arriva dopo che Fabri Fibra aveva annunciato la deluxe del suo ultimo disco, Mentre Los Angeles brucia. Un disco che non eguaglia di certo gli anni d’oro del rapper pugliese. Perché Fibra negli ultimi album pare avesse rallentato la corsa. Meno scorretto, meno profondo. Con la presenza di Neffa, invece, questo nuovo disco pare promettere bene. Forse perché Fabrizio aveva bisogno di qualcuno che gli ricordasse chi è stato e cosa è stato per il rap italiano. Ogni singolo rapper ha un debito di gratitudine nei suoi confronti. E, diciamoci la verità, se Fibra non avesse tolto il piede dall’acceleratore, nessuno gli avrebbe tolto il primato in questi anni, nemmeno in termini di classifiche.

Ma un re ha il diritto di riposare e lasciare spazio agli altri. Quando decide di tornare davvero, però, non ce n’è per nessuno. E le strofe di Jay-Z ce ne danno prova.

E Neffa, al tempo stesso, aveva bisogno di Fibra per ricordarsi che sì, il mainstream era un mondo da esplorare, ma le sue radici sono altrove. Le vesti di cantautore pop/soul Neffa le ha vestite benissimo, ma agli amanti del rap era mancato il suo genio creativo. E anche a lui. Infatti, già dal 2015 al 2020, Neffa si era riavvicinato al mondo urban e, soprattutto, il suo legame artistico con Fibra non è mai cessato davvero, tra una collaborazione e l’altra.

E le radici non si dimenticano, anzi, si celebrano. Neffa e Fibra hanno deciso che questo era il momento. E chissà che questo joint album non segni una nuova era per il rap, così come fece Turbe giovanili nel 2002. D’altronde il 2026 è l’anno dei revival, dalla musica al cinema, e non è un caso. Perché la nostalgia si presenta sempre quando intorno tutto sembra arido. Fabri Fibra e Neffa sembrano prontissimi a riaccendere il fuoco. Le aspettative per questo nuovo disco sono altissime. Loro hanno il potere di dettare le regole. Preghiamo che scelgano di farlo fino in fondo.