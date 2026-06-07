Siamo stati alla prima data di Cremonini Live26 al Circo Massimo e vi spieghiamo perché Cesare è diventato il “nostro imperatore”

Quello che possiamo raccontare, per il momento, è solo un grande show di oltre due ore che s'è compiuto in una notte di inizio estate. Tra Figlio di un re, Logico, Poetica, restavano addosso, sulla pelle, la brezza delle stagioni dell’amore di una vita fa, il casino dei vent’anni, i ragionamenti sui legami, i sentimenti perduti, quelli ritrovati sparpagliati, impolverati dentro a un cassetto. E tanta dolcezza. Un concerto che somigliava a un viaggio a ritroso - dentro dinamiche che molti hanno vissuto senza saperle spiegare, e che Cremonini ha cantato per noi - con una porta semiaperta sul domani. Tra luci soffuse, scenografie a volte surreali, altre più pop e dinamiche, c'è stato il momento dei duetti: Elisa (Aurore Boreali), Luca Carboni (San Luca), Jovanotti (L'ombelico del mondo).

Cremonini nella sua carriera ha cantato tutto: il tempo da abitare, l’amore che se ne va, l’identità da interrogare. E ieri, al Circo Massimo, si è ballato tutto. Di tutto. Intensamente.