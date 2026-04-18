“La fonte” di Cosmo è l’alba di un nuovo inizio: “La resistenza al male e ai fascismi esiste, ma servono soluzioni radicali”. E ci parla del nuovo disco, della “luce” dei giovani e di politica

La fonte nasce da un'urgenza essenziale: tornare al punto di origine. Tornare alla fonte per citare il primo brano del tuo album. Sono passati dieci anni da L’ultima festa ed è tutto diverso. Ma Cosmo da dove è partito e dove sta andando?

Cosmo è partito da un background molto indie, underground, con una band con cui suonava. Quando è nato, Cosmo, semplicemente ha provato a fare più o meno la stessa cosa, ma da solo. Voleva fare canzone italiana con l’elettronica, allora supportava gli Animal Collective, e poi piano piano si è addentrato sempre di più nella musica da club ed è andata bene, quella formula è esplosa. Di recente si è impegnato più politicamente e, soprattutto, musicalmente, ha voglia di esplorare altre situazioni, altri suoni. In questo disco (La fonte, ndr) arrivano prepotentemente le chitarre, e strumenti simili. Diciamo che sono in una ricerca costante, non penso neanche di essere arrivato a un punto in cui mi fermerò, però in questo momento del cammino sto sperimentando di più anche con la canzone tradizionale italiana.

In Ciao dici “resto così, senza un posto dove andare”. Questo album è la risposta? In che posto ti rifugi per sfuggire al dolore del presente?

Quella che descrivevo nel brano era una situazione in cui ci si sente persi, un momento di ansia, di tristezza fortissima, di dolore, e in realtà poi il posto in cui andare viene fuori nel disco, ed è proprio la fonte. Che non è tanto una fuga dal dolore, ma il posto che raggiungi dopo che l'hai attraversato. Infatti in Ciao si parla di questa cosa. Non è tanto un fatto di trovare un rifugio, rimuovendo la realtà, ma proprio un desiderio di attraversare la realtà, passando attraverso il dolore, anche rispetto a Sulle ali del cavallo bianco, il dolore lo avevo passato soprattutto in quel disco, mentre le emozioni che troviamo ne La fonte sono un po' più pacificate. Sono uno sguardo un po' più distante, più “saggio”. Nella mia testa questo posto non è un'isola felice, ma è qualcosa di originario che forse abbiamo sempre avuto dentro, cioè un ritrovare una forza che può essere spirituale, umana, politica, un qualcosa che abbia in sé un'intenzione buona, la forza di vedere il male, le cose sbagliate, ma anche l'energia e la serenità nel dire “io la affronterò questa cosa qua”. E la affronto in nome di un me stesso migliore, di un mondo migliore. La fonte per me è la sorgente di questa energia ancora pura, tanto originaria quanto pura.

In effetti è un disco molto spirituale.

Un libro che ha ispirato un po' questo periodo è Il silenzio è cosa viva di Chandra Livia Candiani, è una poetessa che parla di meditazione. Si tratta di un libro sul dolore, su come affrontarlo, con un punto di vista più buddista, meditativo, rispetto anche ai problemi dell’ego. Mi ha ispirato molto per questo capitolo del mio percorso.