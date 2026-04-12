Il cantante Matteo Alieno a MOW: “Il pop ha perso profondità perché il mondo l’ha persa”. Da X Factor al nuovo album “stare al mondo”

Matteo Alieno. A cosa guardi, a chi guardi quando cerchi ispirazione?

A mia nonna. Ha 93 anni e fa la pittrice da sempre, mi ha trasmesso l’amore per l’osservazione, è un esempio per me, sembra una bambina eppure ha vissuto una vita, quando le chiedo cosa fa, dice che pensa al suo futuro.

Ti abbiamo visto a X Factor, negli anni hai collaborato anche per la scrittura dei brani di Rkomi e Angelica Bove a Sanremo e altri progetti, quando hai capito che era arrivato il momento di metterti a nudo con stare al mondo?

In generale ho sempre scritto, questo è il terzo album, per me scrivere è come respirare, mi viene automatico, è una sorta di diario, a un certo punto ho scelto di chiuderlo e di pubblicarlo, per iniziare a scriverne un altro. La scrittura per altri anche mi appassiona molto, per me si tratta di capire una persona che non sono io e aiutarla ad esprimersi, è molto interessante.

Hai detto che “stare al mondo”: “È il disco che da bambino avrei tanto voluto ascoltare, credo che mi avrebbe aiutato.” Ma chi ce lo deve spiegare, secondo te, come si dovrebbe stare al mondo? La scuola, i genitori, la politica?

Forse nessuno sa stare al mondo, nessuno degli esempi qui su, perché in fondo viviamo tutti per la prima volta, non siamo preparati per la vita.