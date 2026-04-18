“I film su Regeni e Bertolucci senza finanziamenti? Increscioso, ma qualcuno non dice la verità”. L’attore Thomas Trabacchi sullo stato del cinema in Italia: “Il boicottaggio dei David? Non è la soluzione”

Thomas Trabacchi, ti sei speso varie volte agli stati generali, sei tra i firmatari della lettera aperta redatta da varie associazioni: partiamo da lì, qual è la criticità che avete segnalato?

Adesso noi abbiamo il tax credit al 30%. Gli altri paesi ce l'hanno, come ce l'aveva l'Italia, al 40%. Questo è un deterrente per le produzioni straniere per venire in Italia. Quindi il Ministero ha spostato 60 milioni di euro tra i contributi selettivi dedicati appunto alle produzioni estere. È un incentivo per gli stranieri, e soprattutto per le piattaforme, a girare in Italia. Secondo me non si fa un buon servizio generale alle produzioni medio-piccole nostrane, le piattaforme che vengono a girare qua sono per lo più multinazionali.

Da una parte si vuole dare risalto alle storie italiane, ma dall’altra, dal punto di vista produttivo, si fa l’opposto.

Dall'alba dell'insediamento di questo nuovo esecutivo, quindi già con il ministro Sangiuliano, il comparto del cinema è stato messo nel mirino per motivi essenzialmente ideologici. Con un fianco lasciato aperto da chi si è occupato di audiovisivo, e quindi una minoranza di produttori che sul tax credit ci ha marciato. Ricordo che prima il fondo dedicato al cinema era di quasi 900 milioni. Queste storture hanno dato il grimaldello all’esecutivo per fare quello che sta facendo. Ma la base, ripeto, è ideologica, perché il cinema è tradizionalmente un avamposto dei progressisti.

Gli effetti reali?

Per poche persone disoneste è stato colpito un comparto sano dal punto di vista industriale, che produceva ricchezza e indotto. Noi siamo un gruppo di lavoratori, e non parlo solo degli attori, che da un punto di vista dei numeri non peserebbe così tanto sull'erario. Post-Covid c'era una domanda che era molto cresciuta, probabilmente anche una bolla di speculazione produttiva.

La narrazione che è stata fatta riguarda soprattutto gli attori.

È una narrazione falsa che tra l'altro non è stata confutata dai produttori, che quando hanno bisogno del volto famoso e della cassa di risonanza ci vengono anche a tirare per la giacchetta. Non faccio nomi e cognomi, ma di cose che non vanno ce ne sono. Penso anche che sì il comparto del cinema audiovisivo a un certo punto abbia cominciato ad appoggiarsi al credito d'imposta in maniera smisurata, cioè come se fare un film non prevedesse più il rischio di impresa. È un sistema che non si può più cambiare, non si può più tornare indietro. Poi ripeto, era un comparto che produceva ricchezza e lavoro e soprattutto un indotto che va oltre il mondo dell’audiovisivo. Perché quando un film medio-grosso si sposta in una località parte un circolo virtuoso legato al turismo, alle strutture che ospitano i professionisti che vengono a lavorare.

Il famoso moltiplicatore.

Io ho sentito un economista e lui diceva che 1 euro investito in audiovisivo non ne frutta 3, ma ne frutta tranquillamente 2. La situazione si aggrava quando parli di un settore in cui la maggior parte dei lavoratori sono intermittenti. Se c'è una domanda alta e l'offerta la copre, l'accesso al lavoro diventa meno problematico. Quando improvvisamente tu cambi le regole del gioco, e metti in difficoltà le produzioni medio-piccole, che sono quelle che hanno dovuto chiudere, l'accesso al lavoro diventa critico. Ci sono professionisti a casa con 30-40 anni di esperienza alle spalle.

Il problema oggi riguarda non solo gli attori: il discorso vale per tutte le maestranze.

Le troupe infatti sono infuriate. Io lavoro come attore da 30 anni, lavoro in partita iva, ho subito sulle mie spalle la contrazione del lavoro, ho 60 anni e non ho uno strumento di welfare che mi protegga. Non esiste. Fino a quando con Unita (associazione di cui è membro direttivo, ndr) siamo riusciti, grazie al sottosegretario Mazzi, che per esempio è dell'esecutivo che io non amo, ma devo dire è stato un uomo di parola con noi; ecco, siamo riusciti a costruire un dialogo con Inps per i parametri di accesso all'indennità di discontinuità per gli attori, dato che prima erano parametri espulsivi. Quindi siamo riusciti a portare le giornate da dichiarare in audiovisivo a 15, oppure a una media nei 2 anni, che non sono le 51 giornate necessarie prima di questo intervento.

Altri punti su cui lavorare?

Dopo la riforma Fornero, l'Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, ndr) è stato assorbito da Inps, quindi lì si è creato anche uno svuotamento di competenze negli uffici locali. L’ex Enpals aveva bisogno di competenze specifiche. È un mondo molto complesso.