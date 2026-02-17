ESCLUSIVA: Roberto D’Agostino (Dagospia) rinviato a giudizio il 17 marzo per diffamazione aggravata contro Gennaro Sangiuliano. Vi ricordate la presunta foto della Boccia al ministero?

Come sottolineato da Affaritaliani in un articolo di fine 2024, la foto ritraeva non la signora Boccia, bensì la direttrice generale Marina Giuseppone. Sembra passata un'infinità da quell’estate di quasi due anni fa, quando l’affaire Boccia s'ingrossò proprio su quelle colonne digitali e portarono alle dimissioni dell'ex ministro Sangiuliano, che dal settembre di quell'anno tornò in Rai beneficiando dell’aspettativa definita nell’ottobre del 2022, ai tempi della direzione del Tg2 iniziata. Dall’aprile dell’anno scorso, poi, a Sangiuliano è stato affidato l’incarico di corrispondente per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dalla Francia presso l’Ufficio di Parigi, del quale è poi stato nominato responsabile il mese successivo. Sangiuliano, nel frattempo era stato accusato di peculato e di rivelazione di segreti d’ufficio dalla Procura di Roma e dal Tribunale dei Ministri, in merito ai viaggi istituzionali, tra cui quello a Pompei, in compagnia della Boccia, oltre che per la presunta condivisione di documenti riservati.