Ma perché Obama sgancia la bomba sugli alieni (“esistono ma non sono nell’Area 51”) per rimangiarsi tutto subito dopo? C’entra la geopolitica, gli Uap (Ufo) cinesi e la vera natura del potere

In buona sostanza, Donald Trump in passato ha detto qualcosa di non troppo diverso: “Ci sono in cielo cose che volano e che non riusciamo a capire cosa siano. Non è detto che qualcosa che vola e che non si capisce sia per forza alieno”. Per quanto riguarda invece le teorie del complotto secondo cui gli alieni sarebbero già in contatto con gli Stati Uniti, c’è da dire che se questi alieni hanno davvero una tecnologia talmente avanzata da renderli capaci di arrivare sulla Terra, allora non devono essere poi così intelligenti. Voglio dire: neanche quelli che costruiscono supercar o superbike sono esempi di intelligenza metafisica; fanno cose che vanno velocissime, ma non sono per questo geni cosmici. Se fossero davvero superiori, gli extraterrestri ci avrebbero raso al suolo al primo contatto. Non siamo una specie particolarmente riuscita né particolarmente redimibile. Del resto, quasi tutte le religioni ci ricordano che siamo “salvabili” altrove, non qui.