In Italia tutte le nomine culturali sono politiche, dai tempi dei tempi, da sinistra a destra. Come mai su Beatrice Venezi questo casino? Cosa ci sfugge? Chissà

C’è qualcosa che non torna, nella vicenda di Beatrice Venezi, la cui nomina a direttrice musicale al Teatro La Fenice di Venezia è così duramente contestata dagli orchestrali. Qualcosa che sfugge. Ce lo conferma la lettera a Dagospia di Pierluigi Panza, stimato critico d’arte, giornalista e scrittore.

“Sono tra le anime belle che quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni ha sperato che, al posto del pluridecennale amichettismo romano di sinistra, si avviasse un metodo, diciamo, super-partes”. Ed è quello che, sottovoce, ci stiamo chiedendo tutti da un po’ di tempo a questa parte.

Nel senso: che le nomine nei teatri d’opera, nei teatri stabili, nei musei e quant’altro siano in mano alla politica è cosa non solo ovvia, bensì legittima: è la legge a stabilirlo, non il capriccio di una parte politica piuttosto che di un’altra. Che questa “legge” sia in vigore da decenni è cosa altrettanto ovvia. Che tante di queste nomine siano state fatte dall’“amichettismo romano di sinistra”, come scrive Panza, non è un mistero per nessuno. Bene. Allora perché sulla nomina di Beatrice Venezi sta succedendo questo, come chiamarlo, bordellone? Voglio dire, dopo una pluridecennalità di nomine politiche “da” sinistra, ma anche “da” destra, è possibile che la prima sulla quale c’è da ridire, come curriculum, capacità, bravura o quant’altro, sia proprio la Venezi? È questo “quant’altro” che non riusciamo a comprendere.

Perché altrimenti il sillogismo che ne consegue è il seguente: le nomine, per così dire, “di cultura”, fino a questo momento sono state, come si sa, per legge, in mano alla politica, ma, finora, le hanno azzeccate tutte. E quindi dovremmo concludere: in Italia, a sinistra come a destra, abbiamo avuto, sempre, una politica bellissima, commovente, da crollare a mani giunte in ginocchio per la commozione e la gratitudine, poiché, pur avendo in mano il potere decisionale sulle nomine culturali, ha sempre, e diciamo sempre, nominato altissime personalità geniali, vanto della Patria, non solo professionisti indiscussi, ma per di più con quella marcia in più di talento esorbitante universalmente riconosciuto.

Invece sappiamo che sovente hanno nominato delle grandissime teste di minchia e tutti sono stati muti. Sempre, e diciamo sempre, muti. Oddio, magari qualche battutina maliziosa a cena, magari un sorrisino colmo di sottotesto durante un aperitivo, ma mai si era arrivati a queste scene da mercato: orchestrali in piazza, richieste di dimissioni, scioperi, gente che si strappa i capelli, lotte nel fango, scommesse, allibratori, tifo da stadio, urla, cori, gente che passa e allunga la testolina per vedere cosa sta succedendo, insomma, ci siamo capiti.