Delitto di Garlasco: "bisogna arrendersi"? Il tempismo sibillino del ministro Nordio proprio ora che l'indagine sulla morte di Chiara Poggi è un'inchiesta su tutto il marcio che c'è

“Ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata. A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi, è difficilissimo dopo venti e trenta anni ricostruire una verità giudiziaria”. Sono parole del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante una ospitata al Salone della Giustizia di Roma. Il riferimento è al Delitto di Garlasco e alle indagini infinite sull’omicidio di Chiara Poggi. La prima reazione, leggendo il lancio d’agenzia che riportava il passaggio del Guardasigilli, è stata una sola: ma l’ha detto davvero? Poi sono bastati un paio di click in più per scoprire che sì, l’aveva detto davvero. E la reazione successiva, almeno per chi firma questo articolo, è stata quella di farsi assalire dal dubbio di non conoscere con esattezza la definizione del verbo “arrendersi”. Solo che, chiedendo al vocabolario, è venuto fuori che “arrendersi” significa esattamente “dichiararsi vinto, capitolare, desistere, consegnare nelle mani del nemico”. Sì, “consegnare nelle mani del nemico”, quindi la giustizia che si consegna alla non giustizia?

Non lo chiediamo a un amico del bar, ma a un Ministro della Giustizia che non può non sapere che “arrendersi” e “giustizia”, restando in tema di vocabolari, non saranno mai sinonimi e resteranno sempre e solo contrari. E fermi tutti: guai a tirare fuori il discorso delle strumentalizzazioni politiche perché chi firma questo articolo non ha problemi a ammettere di essere quanto di più distante dalla parte politica che si oppone a Nordio e al Governo di cui fa parte. Ma è, forse proprio per questo, in maniera ancora più sconvolgente - notando l’astuzia e le capacità comunicative di Giorgia Meloni - che si arriva a chiedersi come un ministro di quel Governo possa aver avuto una uscita così.