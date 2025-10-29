Ma quale Nobel per la Pace? A Trump dategli un Oscar perché la tregua è solo una sceneggiata (spoiler, non c'è mai stata)

Trump con trecento milioni di dollari e tante ruspe, operai, muratori, imbianchini (gli imbianchini della Casa Bianca sono il cuore del potere americano), architetti e bla bla bla, è alle prese con l’edificazione di un’enorme sala da ballo vicino allo studio ovale. Potremmo azzardarci a dire che le feste dell’Impero prossimo alla fine sono le più devastanti, ma saremmo solo gli ennesimi profeti di sventura di cui è affollata ogni epoca. E non lo siamo. Non siamo nemmeno degli ottimisti, ce ne stiamo lì seduti con le gambe a penzoloni sul baratro ad osservare quel che succede là fuori. Forse c’è bisogno di una nuova guerra, perché altrimenti il pubblico rischia di annoiarsi. Le concessionarie pubblicitarie sono state molto chiare con i direttori dei telegiornali, se non scoppia una guerra nuova qua vi spostiamo tutti in seconda serata. E a pranzo, a cena? Per pranzo si avrà finalmente uno spazio per Striscia La Notizia, che diventerà un programma a copertura globale, con un esercito di Staffelli inviati in giro per il mondo a consegnare le statuette dell’Oscar per la Pace – altra versione del Tapiro d’oro – a tutti i governi in guerra, attualmente una sessantina, privilegiando, naturalmente le guerre più rilevanti secondo il televoto. Dopodiché a cena non vi preoccupate, perché abbiamo già La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. E il cinema? Sarà qualcosa di americano, ma di quel tipo che ci ha trasformati in un esercito di esaltati. Rambo, Terminator, questa roba qui. Non sarà più sufficiente riciclare i vecchi super-eroi. Il mito del progresso è ormai in declino e l’epica contemporanea ha bisogno di eliminare la scienza, il raziocinio. Bisogna ripartire dall’esperienza e dal naturalismo. Ai mutanti X-men, a Spiderman, Batman, Hulk, abbiamo bisogno eroi in carne e d’ossa che abbiano un cranio da criminale. La finzione non è più sufficiente a fondare il mito, occorre spargere del sangue vero per tornare ad avere speranza nella vita, e non nella morte. Ci vogliono uomini di Stato al tempo stesso attori e militari. Uomini di spettacolo e di guerra. Ricordate che nei primi mesi della guerra in Ucraina, Sean Penn andò in Ucraina a donare la statuetta dell’Oscar a Volodimir Zelensky? Molti presero in giro il capo di stato ucraino, al comando di uno stato armato fino ai denti, nella sua sfida a Golia la Russia, proprio dagli Stati Uniti. Ecco, quella statuetta ora è un testimone, è l’Oscar per la pace e il vincitore come migliore attore protagonista di questa messa in scena potrebbe essere Donald Trump.