3I/ATLAS: Arrivano gli Alieni, ma stavolta non è Red Ronnie a dirlo, ma un astrofisico coi controcazzi

Ragazzi, tenetevi forte: la cometa 3I/ATLAS non è una cometa qualsiasi. No. È quella roba che fa dire ad Avi Loeb, astrofisico di Harvard, “Ragazzi, secondo me è un’astronave aliena”. Sì, avete capito bene. Una astronave aliena. Non un asteroide, non una cometa normale, un veicolo interstellare, roba seria. Loeb ha guardato la traiettoria, la velocità e il comportamento della cometa e ha detto: “Questa roba non è naturale. Non può essere naturale”.

La comunità scientifica è rimasta sbalordita. Alcuni hanno fatto finta di essere tranquilli: “Sì, certo, un’astronave…”. Altri si sono tappati le orecchie e hanno detto: “No, è solo gas e polveri”. Ma noi nerd sappiamo la verità: W gli alieni!

Preparate i binocoli, le app di osservazione stellare e il popcorn. La cometa aliena è qui. Gli extraterrestri potrebbero anche essere solo in viaggio per prendere un caffè. Ma noi siamo pronti a gridare: Benvenuti sulla Terra, amici alieni. Finalmente.

La cometa è stata scoperta da ATLAS in Cile, e arriva da fuori del nostro sistema solare. Solo il terzo oggetto interstellare mai osservato. Se questo non è già abbastanza figo, il modo in cui si muove è da film: rallenta, cambia direzione, ha una coda che cresce e sembra quasi guidata. E qui entra in scena il nostro eroe Loeb, che non si tira indietro e dice: “Guardate, potrebbe essere un dispositivo tecnologico, un’astronave intelligente”.

E ovviamente, appena Loeb apre bocca, tutti gli altri astrofisici saltano sulla sedia. C’è chi annuisce, chi sbuffa, chi fa finta di guardare i dati ma in realtà sta pensando a Incontri ravvicinati del terzo tipo o a E.T.. Qualcuno ha detto: “Ok, ma senza farsi troppe illusioni”. Ma dai, ragazzi, quando mai abbiamo visto una cometa che fa il testacoda? Fra un po’ inizia a impennare, scommettiamo?

