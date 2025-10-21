Delitto di Garlasco: Ermanno Cappa, la moglie, le gemelle, la Bozzola e il “demonio che sta dove si fanno esorcismi”. Le vere bombe di Fabrizio Corona oltre Lovati, Sempio e i “giornalisti manager”

Solo che oggi, per comodità di tutti, i titoli sono per l’attacco di Corona ai vari Sottile, Daniele, Giletti o Nuzzi (“lui prende le decisioni per i Sempio, ha un contratto con loro”) e tutti gli altri conduttori e giornalisti che si stanno occupando dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Altri titoli, invece, sono su Lovati che ha accusato Giorgia Meloni di aver tradito gli ideali della destra. O, ancora, sui siparietti di Corona che urla dai balconi vestito da prete pur di farsi aprire la porta da Lovati. Ma ci siamo accorti di quante e quali notizie potenti e da approfondire butta là Corona nella puntata pubblicata ieri di Falsissimo? O, girando la domanda, non sarà che titolare sugli abiti da prete, la Meloni e i conduttori è roba che conviene a tutti, per non raccontare che Falsissimo ha pure raccontato che don Gregorio Vitali, il sacerdote dei famosi fatti della Bozzola, è ancora in piena attività con tanto di una intera comunità a proteggerlo e la Chiesa che non ha mai preso provvedimenti sul suo conto?

Esorcismi che si facevano alla Bozzola e che ora si fanno altrove, gruppi di preghiera e una conclusione: “dove stanno gli esorcismi, evidentemente c’è il demonio. Dove sta il demonio, evidentemente c’è qualche setta” – dice Corona. E lo dice mentre introduce i pochissimi secondi di filmato in cui, “per dimostrare che non c’è paurina”, va a cercare Ermanno Cappa. Pochissimi secondi (gli stessi della promo già raccontata) sulle scale in cui l’avvocato garlaschese, padre delle gemelle Stefania e Paola, alza la voce nel tentativo di far allontanare Corona che continua a chiedergli “perché non hai denunciato quando tua figlia è stata violentata?” E’ un’altra delle cose buttate là, insieme a un “aveva gli occhi di un demonio” che rende la misura di quanto, ormai, si sia arrivati alla spettacolarizzazione. Con Corona che, però, almeno ha il coraggio di ammetterlo e di giocarci. Mentre aggiunge pezzi che chi dovrebbe avere un taglio più serio, e rigoroso, finge di ignorare.