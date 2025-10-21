Delitto di Garlasco, ma De Rensis è scappato via da Lo Stato delle Cose per le accuse di Corona su Falsissimo? Mentre Lovati svela quanto lo ha pagato Sempio, altro che 60mila euro…

Il dibattito attorno al delitto di Garlasco si fa ogni giorno più infuocato. Infatti, durante l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Massimo Giletti, tutto quello che poteva accadere è accaduto. Ma andiamo con ordine. Da settimane i riflettori sono puntati su Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio che, ancora una volta, ha aperto le porte di casa a Fabrizio Corona, andando ad alimentare nuovamente le dichiarazioni pesanti fatte durante il podcast dell’ex paparazzo Falsissimo. Lovati ha raccontato come si è svolto l’ennesimo incontro: “Quella sera lì, era quasi mezzanotte, Fabrizio Corona ha svegliato tutto il condominio dove ho lo studio con delle urla animalesche provenienti dal centro della Via del Carmine: ‘Jerry aprimi, Jerry aprimi’, diceva. Tutti i palazzi della via si sono svegliati, qualcuno ha chiamato i carabinieri e io avevo in studio i vostri colleghi di Quarto Grado. Quindi la mia prima preoccupazione è stata quella di metterli in salvo perché stava succedendo l’ira di Dio. Ho aperto perché dovevo fare uscire i vostri colleghi". Poi il focus si è spostato sui 60mila euro che, il padre di Andrea Sempio, dice di aver dato agli avvocati: "Ma non è vero. Dopo l’archiviazione io ho continuato a prestare la mia attività professionale in due distinte inchieste che ho promosso alla Procura della Repubblica di Milano contro lo studio Giarda e contro l’agenzia investigativa SKP, che mi hanno impegnato profondamente, tant’è che non ho potuto fare altre cause in quel periodo". E su quanto avrebbe guadagnato per difendere Sempio nel 2017: "Non so, sono uno che non sta lì a fare i conti come il salumiere. Sicuramente sono stato soddisfatto nelle mie richieste per 8 mesi di lavoro".