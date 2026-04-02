Checco Zalone snobbato ai David di Donatello 2026 (ma candidato con una canzone sulla prostata) ci ha fregato tutti

Se la parte più pregevole del film campione d'incassi non dell'anno, ma persino della storia del cinema italiano, è una canzone sulla prostata, allora Checco Zalone ci ha fregati di nuovo. Perché i casi sono due: o la giuria dei David è incredibilmente snob, oppure il comico pugliese è riuscito a frantumare ogni record con una commedia così scarsa, ma così scarsa, da non meritarsi nemmeno una candidatura. Allo stesso tempo, tuttavia, se questa giuria fosse incredibilmente snob, probabilmente non candiderebbe nemmeno un pezzo virale sulla prostata. E allora, viene da sé, questo cortocircuito dice molto più di noi come pubblico che di Zalone che, infatti, ha ottenuto proprio il Premio del Pubblico.

Annunciato durante la conferenza stampa dell'evento a Cinecittà, Buen Camino si aggiudica così il riconoscimento degli incassi che, di fatto, diventano l'unico parametro attraverso cui la giuria di qualità l'ha valutato. Ironia della sorte, il medesimo epilogo è toccato all'altro campione d'incassi dell'annata: Follemente di Paolo Genovese, anche quello candidato con l'omonimo pezzo per Miglior Canzone Originale.