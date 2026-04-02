Checco Zalone snobbato ai David di Donatello 2026 (ma candidato con una canzone sulla prostata) ci ha fregato tutti

È stato il film delle vacanze di Natale, quello degli incassi record che davano ossigeno all'intero comporto, argomento di dibattito nei talk show, sobillatore di partenze per il Cammino di Santiago, protagonista di articoli che, per l'ennesima volta, si interrogavano sul fenomeno Checco Zalone: Buen Camino è stato tutto questo, ma non sarà un film da David di Donatello.
La commedia diretta da Gennaro Nunziante infatti, a dispetto del successo riscosso, più di pubblico ma in parte anche di critica, non concorrerà per nessuna statuetta. Anzi, una si: basta spulciare le candidature per rendersi conto che il buon Zalone, si è guadagnato un posto nell'olimpo del cinema italiano con La Prostata Enflamada, pezzo che ha fatto da lancio e colonna sonora del film. Brano con cui il film concorrerà per la categoria di Miglior Canzone Originale: ma quello delle canzoni parodia, è più il Checco Zalone di Zelig che quello del grande schermo.
Se la parte più pregevole del film campione d'incassi non dell'anno, ma persino della storia del cinema italiano, è una canzone sulla prostata, allora Checco Zalone ci ha fregati di nuovo. Perché i casi sono due: o la giuria dei David è incredibilmente snob, oppure il comico pugliese è riuscito a frantumare ogni record con una commedia così scarsa, ma così scarsa, da non meritarsi nemmeno una candidatura. Allo stesso tempo, tuttavia, se questa giuria fosse incredibilmente snob, probabilmente non candiderebbe nemmeno un pezzo virale sulla prostata. E allora, viene da sé, questo cortocircuito dice molto più di noi come pubblico che di Zalone che, infatti, ha ottenuto proprio il Premio del Pubblico.
Annunciato durante la conferenza stampa dell'evento a Cinecittà, Buen Camino si aggiudica così il riconoscimento degli incassi che, di fatto, diventano l'unico parametro attraverso cui la giuria di qualità l'ha valutato. Ironia della sorte, il medesimo epilogo è toccato all'altro campione d'incassi dell'annata: Follemente di Paolo Genovese, anche quello candidato con l'omonimo pezzo per Miglior Canzone Originale.
La cerimonia di consegna dei David di Donatello si svolgerà il prossimo 6 maggio negli studi di Cinecittà; alla conduzione ci saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, in diretta su Rai 1. Intanto, Checco Zalone ha assestato l'ultima gag della sua commedia: perché se la giuria non ha ritenuto il suo ultimo lavoro all'altezza in nessun'altra categoria del premio, piombare all'evento con una canzone che parla di prostata, è senza dubbio la battuta più riuscita di Buen Camino.