"Stanno tutti invitati”, ma davvero servivano tre serate in Mediaset per celebrare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo (di cui molti meno da famosi)?

Dev'essere davvero passato in fretta il tempo, se Pio e Amedeo festeggiano già 25 anni di carriera. Per onorare la ricorrenza, Canale 5 ha apparecchiato la bellezza di tre prime serate con ospiti, ricchi premi e cotillons; titolo, Stanno tutti invitati. Per il debutto, in onda il giovedì appena in tempo prima del venerdì santo, sono attesi in studio Annalisa, Paolo Bonolis, Nek, Luca Argentero, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Si pesca a piene mani dal parco artisti di Friends&Partners, che del resto produce l'evento insieme a Mediaset. Non è un caso perciò che ritornino pure la ChorusLife Arena di Bergamo e Paolo Bonolis: sì, proprio come per Taratatatà, show musicale prodotto pure quello dalla società.

Il precedente - si scelga a piacere quale connotazione dare al termine - si chiamava Felicissima Sera: stessa formula, con due edizioni di, ancora, tre puntate ciascuna e una lista di ospiti a dir poco fornita. Andato in onda tra il 2021 e il 2023, in quanto ad ascolti, lo show era andato più che bene: oltre 4milioni di spettatori al primo giro, poco meno di tre milioni al secondo. Segnando un calo di pubblico, ma attestandosi comunque su numeri che Mediaset vede a fatica durante la settimana.