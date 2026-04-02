"Stanno tutti invitati”, ma davvero servivano tre serate in Mediaset per celebrare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo (di cui molti meno da famosi)?

Dev'essere davvero passato in fretta il tempo, se Pio e Amedeo festeggiano già 25 anni di carriera. Per onorare la ricorrenza, Canale 5 ha apparecchiato la bellezza di tre prime serate con ospiti, ricchi premi e cotillons; titolo, Stanno tutti invitati. Per il debutto, in onda il giovedì appena in tempo prima del venerdì santo, sono attesi in studio Annalisa, Paolo Bonolis, Nek, Luca Argentero, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Si pesca a piene mani dal parco artisti di Friends&Partners, che del resto produce l'evento insieme a Mediaset. Non è un caso perciò che ritornino pure la ChorusLife Arena di Bergamo e Paolo Bonolis: sì, proprio come per Taratatatà, show musicale prodotto pure quello dalla società.
Il precedente - si scelga a piacere quale connotazione dare al termine - si chiamava Felicissima Sera: stessa formula, con due edizioni di, ancora, tre puntate ciascuna e una lista di ospiti a dir poco fornita. Andato in onda tra il 2021 e il 2023, in quanto ad ascolti, lo show era andato più che bene: oltre 4milioni di spettatori al primo giro, poco meno di tre milioni al secondo. Segnando un calo di pubblico, ma attestandosi comunque su numeri che Mediaset vede a fatica durante la settimana.
Dagli inizi nelle tv locali ai cori delle Iene, passando per gli scrocconi raccontati dalla voce di Francesco Pannofino in Emigratis, fino alla prima serata di Canale 5, pare che sia passato un quarto di secolo. Prima esperienza documentata, nel 2004 proprio a TeleFoggia: approdati al piccolo schermo dal cabaret e dagli spettacoli nei villaggi turistici. Evidentemente i 25 anni celebrati da Mediaset cominciano proprio lì, quando la coppia stava ancora trovando il proprio centro; se poi consideriamo gli anni in cui sono diventati effettivamente noti, il numero scende di molto.
Un trattamento di tutto rispetto, dunque, da parte dell'azienda di Pier SIlvio Berlusconi, omaggiare i 25 anni di carriera: si tratta infatti di una celebrazione vera e propria, dato che, come da comunicato stampa, il duo "ripercorrerà i momenti più significativi del proprio percorso tra televisione, cinema e teatro". Un onore in pompa magna che si riserva a pochi, specie considerando che i due, di anni all'anagrafe ne hanno 43 (ad agosto) in tutto.
Mediaset offre dunque il palco alla coppia di "Emigratis" che, ormai da tempo, punta al varietà. La comicità di grana grossa di Pio e Amedeo incontra così gli ospiti vip, gentilmente aiutati nel parterre dall'agenzia di cui fanno parte. Una vera e propria "parata", annuncia Mediaset: oltre ai già citati della prima serata infatti, arriveranno dalla musica Gigi D’Alessio, i Pooh, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci, Raf, Noemi, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D’Avena e Michele Zarrillo. Dal cinema e dalla televisione invece, Amadeus, Vanessa Incontrada, Lino Banfi e Selvaggia Lucarelli, mentre dallo sport Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. E sì, l'impressione nel leggere i nomi, è giusta: molti di loro li vediamo in tv con una frequenza talmente notevole, che ormai la presenza ha smesso di fare notizia. Un peccato tuttavia veniale, di certo non ascrivibile al duo comico: per loro in fondo, "Stanno tutti invitati".