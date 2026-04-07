Giulio Base, regista, “cane sciolto” e protagonista dei “Cafonal” di Dagospia: ma chi è l’autore del “Vangelo di Giuda” ora al cinema? La moglie Tiziana Rocca, il film Albatross e il servizio di Report

Giulio Base, regista, “cane sciolto” (parole sue), meno bravo di Paolo Sorrentino e Nanni Moretti (anche queste parole sue) ma sicuramente allo stesso livello quando si parla di cultura. Base è anche direttore artistico del Torino Film Festival, dove sotto la sua gestione sono passati Ron Howard, Sharon Stone, Angelina Jolie, Spike Lee, Juliette Binoche e la lista è ancora lunga; ma è anche protagonista dei Cafonal di Dagospia, cronaca infallibile dei tappeti rossi e di chi li calca. Dal 2 aprile è in sala il suo film Il Vangelo di Giuda, testimonianza apocrifa dell’Iscariota e del suo rapporto con Gesù. “Nello stesso giorno due uomini muoiono non lontani l’uno dall’altro: Gesù, inchiodato alla croce, e Giuda, impiccato a un albero. Specchio reciproco, ciascuno ha bisogno dell’altro affinché il ‘destino’ si compia. Qui è Giuda a farsi voce narrante dei vangeli”, così leggiamo la sinossi sul sito del Festival di Locarno. Il Vangelo è stato presentato nel 2025 fuori concorso. Grande cast, e ambizioso: Rupert Everett, Paz Vega, John Savage, Abel Ferrara (che di Dio ha parlato varie volte, sia attraverso gli occhi di Padre Pio, che trovando Cristo su una volante della polizia ne Il cattivo tenente) e Darko Peric.