Ma chi sono gli esperti che hanno negato il finanziamento al film su Giulio Regeni? E intanto Mereghetti e Galimberti danno le dimissioni dalla commissione per il cinema

Il film su Gigi D’Alessio sì, il documentario sul caso della scomparsa di Giulio Regeni no. È la sintesi estrema della decisione del ministero della Cultura rispetto all’emissione del finanziamento selettivo al cinema. Sono state pubblicate le graduatorie e, per quanto riguarda i documentari, Tutto il male del mondo, film di Simone Manetti che tratta appunto il caso Regeni (e che è già stato proiettato in diverse sale, oltre ad aver vinto il Nastro della Legalità 2026) risulta trentaseiesimo e con un punteggio non sufficiente ad ottenere i soldi del Ministero. La produzione di Ganesh e Fandango, dunque, dovrà contare su altre forze. Domenico Procacci di Fandango ha detto che si tratta di una decisione politica, non artistica e che la storia di Giulio Regeni “dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte. Non può essere una scelta di merito”. Tra i film di “particolare qualità artistica” e “su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale italiana”, c’è L’irresistibile storia di Gigi D’Alessio che, invece, ce l’ha fatta: su una richiesta di 1,8 milioni di euro, l’opera del regista Luca Miniero ne ha portati a casa 1 milione e 50mila euro. Le opposizioni, da Elly Schlein (Pd) ad Angelo Bonelli (Avs) passando per Riccardo Magi (+Europa), si sono fatte sentire e hanno chiesto chiarimenti al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Com’è possibile che il documentario su Giulio Regeni sia stato snobbato? E quali sono le opere che la commissione ha preferito finanziare?