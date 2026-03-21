Siamo quel Paese in cui Giorgia Meloni e Elly Schlein da Mentana vengono intervistate separatamente ed evitano il faccia a faccia in diretta. Benvenuti nella democrazia degli uffici stampa

Vorrei parlare d’altro, e cioè della chiusura di questa campagna referendaria ieri sera su La7, dove Giorgia Meloni e Elly Schlein, le due leader di maggioranza e opposizione, sono state ospiti di Enrico Mentana. Vorrei anche evitare di toccare i temi trattati, perché i cittadini non vanno imboccati a forza di sintesi, ma vanno invitati a risalire alla fonte, a sentire i due interventi. Una cosa vorrei dirla, invece, perché in Italia non si vede quasi più (e forse si è vista l’ultima volta durante la campagna referendaria per la riforma costituzionale di Matteo Renzi) il confronto diretto. Ieri Mentana ha dedicato due blocchi separati a Meloni e Schlein, che non si sono viste, non si sono scontrate, non hanno dialogato. Siamo quel Paese in cui i due principali leader del momento non fanno confronti pubblici faccia a faccia, rispondendo alle obiezioni in diretta. È triste immaginare che in Italia il dibattito democratico si svolga in compartimenti stagni, che i leader, sembra, abbiano paura di confrontarsi in diretta, senza tutte le reti di sicurezza di chi cura loro la comunicazione. Una democrazia degli uffici stampa è la cosa più lontana da ciò che possiamo auspicare per una democrazia sana. Non vedo, direi, questi grandi affezionati al dialogo civile. Vedo un’altra occasione per disaffezionarsi ai nostri cari rappresentanti.