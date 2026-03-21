Ma siete sicuri che negli Usa sia Trump a comandare? Ecco tutti gli “uomini del re” che lo influenzano

Ecco, c'è chi dice che sia stato Rubio a convincere Trump a decapitare il Venezuela e che sia sempre il Segretario di Stato a volere la caduta della Cuba castrista. La guerra contro l'Iran ha trovato sicuramente il suo assenso ma quel dossier sarà sicuramente passato indirettamente anche per le mani di Jared Kushner. Il genero di Trump, nato in una famiglia ebraica ortodossa del New Jersey, è vicino a Benjamin Netanyahu. Il tycoon gli ha assegnato un compito molto importante: quello di occuparsi della vicenda diplomatica relativa alla guerra tra Israele e Hamas. L'obiettivo di Kushner è apparso chiaro fin da subito: trasformare la Striscia di Gaza in una specie di resort. Quest'uomo, insieme all'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, era incaricato di portare avanti i negoziati con l'Iran. Missione evidentemente fallita. I due, tra l'altro, sono stati descritti da alcuni funzionari del Golfo come “agenti israeliani che hanno cospirato per costringere il presidente degli Stati Uniti a entrare in una guerra dalla quale ora è disperato di tirarsi fuori”. Merita infine menzione Peter Thiel, vecchio genio-magnate della Silicon Valley, fondatore di PayPal e Palantir, un'azienda specializzata in software di analisi dei Big Data e intelligenza artificiale, e con legami storici con l'intelligence Usa. Thiel considera Trump come baluardo contro il pensiero woke, lo ha finanziato in campagna elettorale e sostenuto, e lo ritiene l'unico in grado di salvare il mondo dall'Anticristo (anche se per qualcuno è proprio lui l'Anticristo). A proposito: di recente ha portato il suo ciclo di conferenze... sull'Anticristo a Roma. Intanto la guerra in Iran continua e il presidente statunitense, circondato da affaristi, falchi e teologi, dà l'impressione di non saper più che cosa fare.