The Drama con Zendaya e Robert Pattinson è uno swing da vecchia Hollywood. Ecco come una commedia romantica al cinema collassa su se stessa

Avete presente quella coppia di amici che sta insieme da tanto tempo, con cui uscite a cena, fate aperitivo, magari qualche gita fuori porta, e che sembrano perfetti? Ecco, The Drama, il nuovo film di Kristoffer Borgli, regista dell’ottimo Sick of Myself, parte esattamente da lì. Emma e Charlie, interpretati da Zendaya e Robert Pattinson, sono quel tipo di coppia: affiatati, brillanti, belli nel modo giusto. Si incontrano in una caffetteria in modo buffo e romantico, costruiscono una relazione che sembra totale e naturale e arrivano al matrimonio come se fosse la conclusione più ovvia possibile. Tutto fila, tutto torna, tutto funziona. Troppo. Borgli mette in scena questa perfezione con grazia ed eleganza, ma lascia filtrare da subito qualcosa di storto. Non è ancora chiaro cosa sia, però si avverte. Perché anche le coppie migliori, lo sappiamo, nascondono sempre qualcosa. Il film si concentra sulla settimana prima del matrimonio, il momento in cui ogni cosa dovrebbe essere al suo posto. E invece è proprio lì che tutto si incrina. Succede durante una cena apparentemente innocua, mentre i quattro amici stanno provando il menu nuziale: a un certo punto la loro amica (Alana Haim, gigantesca) propone un gioco, una domanda semplice e micidiale, qual è la cosa peggiore che hai fatto nella tua vita e che non hai mai confessato a nessuno?