Ma perché gli Angine De Poitrine sono diventati virali? Il duo canadese di cartapesta suona una musica che non esiste e scava nel cervello come un tunnel

Se avete voglia di un viaggio psichedelico a pois, mollate le classifiche italiane e lasciatevi guidare dal duo di cartapesta canadese: gli Angine De Poitrine.

Chi sono? Difficile spiegarlo. Non sono “i soliti ignoti”. Il loro anonimato è relativo all’immagine che portano sul palco, al secolo il duo è composto da due nomi: Marc-Antoine Mackin-Guay e Charles Thibeault. Nati in Québec, ma allevati dalla patria Canada.

Sul palco, infatti, i due soci indossano dei costumi con personalità fittizie (Khn de Poitrine, e Klek de Poitrine). Il travestimento è nato inizialmente come uno scherzo: dal momento che non avrebbero potuto esibirsi per due settimane consecutive nello stesso locale, gli Angine decidono di fare uno spettacolo come sé stessi e un altro travestiti, alternando realtà e teatro. Lo scherzo funziona fin troppo bene, per questo il duo rimane fedele al mascheramento.

Un’altra delle loro peculiarità è quella di non rivolgersi mai al pubblico durante una performance. I due mascherati entrano in una tale complicità, che gli elementi circostanti (pubblico compreso) sembrano annullarsi. Il pubblico non partecipa, assiste, o meglio, si lascia rapire dal groove. Gli Angine De Poitrine fanno tutto l’opposto degli artisti di oggi: escludono lo spettatore perché lo assorbono completamente a loro. Il confine tra “noi e loro” scompare e ciò che rimane è solo la musica. Con gli occhi coperti dalle maschere, non è neanche possibile soffermarsi sulle loro emozioni: quando suonano gli Angine non c’è pubblico, non ci sono nemmeno due uomini che suonano, c’è solo la musica, che si infila nel cervello e scava un tunnel infinito in cui non si arriva mai.

Il progetto risulta rivoluzionario proprio perché fa tutto ciò che “non va fatto”. Il duo è controtendenza e il fatto che abbiano un’immagine bizzarra non intacca completamente il loro valore artistico, né nel bene né nel male.

Certo, se li conosciamo è anche perché di recente sono diventati virali: sette milioni di iscritti in più al loro canale Youtube nell'ultimo mese, nonostante suonino da vent’anni. Cosa ha funzionato improvvisamente? Probabilmente le maschere hanno trainato la curiosità del pubblico, ma non si può pensare che certi numeri possano essere raggiunti solo per curiosità morbosa. E infatti l’elemento magico negli Angine è, non solo la musica di qualità, ma l’intuizione che c’è dietro. Il loro suono non esiste nella scala tradizionale e il linguaggio è solo loro, chi vuole può provare a decifrarlo oppure lasciarsi semplicemente trasportare dal suono, senza troppe spiegazioni.