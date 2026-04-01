Sono svenuta al concerto dei Subsonica

“Ma tutto qui cade incantevole”, cantava Samuel.

E mai profezia fu più azzeccata. Non proprio tutto, ma io sì: sono caduta, incantevole, con lo charme che mi contraddistingue.

D’altronde il concerto è stato un delirio composto, specchio del pubblico dei Subsonica: disciplinato, ma passionale. E io quella passione da fan l’ho sentita, forse pure troppo.

Tanto che il mio cuore, a un certo punto, non ha retto.

A metà concerto, mentre Samuel eseguiva Tutti i miei sbagli in acustico, io ripensavo ai miei. Tra tutti ripensavo al grande sbaglio di non aver riempito abbastanza il mio stomaco e di non aver calcolato quanto il pubblico della band torinese potesse essere “caloroso”, a tratti asfissiante (con tutto l’affetto).

Sarà per questo che il mio corpo ha deciso di andare a seguire il concerto in “un’altra dimensione”. È stato come vedere i Coriandoli a Natale. E non era ancora neanche aprile, né mi ero fatta di qualcosa. Pazzesco.

Erano proprio i Subsonica che erano pazzeschi. Non si può pensare di stare sotto il loro palco senza sentirsi attraversati da La luce che illumina, tutto, soprattutto la mia vista. Infatti, in quell’istante ho visto tutto bianco. Come mi trovassi improvvisamente catapultata dentro la Discolabirinto, “bianca, senza luci colorate”.

Non a caso, da scaltra stratega, ho deciso che quel brano - che sarebbe stato eseguito da lì a poco dalla band - meritasse un ascolto più attento: ho optato per andare a godermelo in santa pace, come brano merita: in barella.

Anche perché la gente era tantissima, era difficile Respirare. Il caldo non si sopportava e, mettici pure che, si sa, ai concerti, proprio nel momento migliore, arriva lo spilungone che ti impedisce la visuale. Pertanto ho pensato bene di collassare, per godermi il resto del concerto Tra gli dei, che nel mio caso sono stati incarnati dagli infermieri dei soccorsi. Lunga vita a loro! E al medico presente tra il pubblico che mi ha soccorsa in un primo momento: se mi leggi, sappi che sei un figo quasi quanto Boosta (dico ‘quasi’ perché il contrasto tra il buio della sala e la bianca luce divina che voleva chiamarmi a sé, impediva un po’ la mia visuale).