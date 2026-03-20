Se vi stupisce la promozione di Madame per “Disincanto” allora avete un problema a distinguere l’arte dal business

Tutto ruota attorno a un concetto: qual è il prezzo? Per stare bene, per mostrarsi, per un’infanzia felice, per cambiare. Queste domande sono affisse da ieri per le vie di Milano, accompagnate rispettivamente da immagini che raccontano gli anni silenziosi di Madame: un letto d’ospedale, la sua nudità, lei da piccola con il suo cane, le ciocche dei suoi capelli tagliati. Uno storytelling visivo che anticipa le tracce contenute in Disincanto, il suo nuovo concept album.

Il punto è: perché nel 2026 ci stupisce ancora così tanto un concept album? Perché ci sorprende che un’artista decida di narrarsi sotto la lente della propria arte? Sembra quasi un paradosso e non è la prima volta che capita.

La verità è che negli ultimi anni il mercato musicale ha abbracciato il capitalismo in piena regola, producendo di continuo, male e al solo fine di vendere; costringendo gli artisti a una corsa per scalare le classifiche, o peggio, per conquistare i trend su Tik Tok. Il risultato è stato una sorta di assuefazione e il messaggio che è passato per gli artisti è stato: se non è una hit, non funzioni. Nel frattempo, noi ci siamo abituati al business, così tanto da non riuscire più a distinguerlo dall’arte.

La piega che ha preso la discografia è stato un vantaggio enorme per chi, come Madame, semplicemente fa il suo lavoro: l’artista, e se ne sbatte dei compromessi col mercato, come dovrebbe essere. Questa dovrebbe essere la regola, invece diviene l’eccezione che ci incanta. Forse anche per questo Madame ha scelto proprio il titolo Disincanto, quello in cui viviamo immersi.

Madame brilla perché ha talento, ma appare rivoluzionaria perché nel contesto musicale contemporaneo la rivoluzione non esiste più.

La riflessione sorprendente non è quella che Madame fa con Disincanto, né la narrazione della sua campagna promozionale. È che ci siamo abituati alla melma discografica, così quando un artista ci ricorda come si fa musica, siamo pronti a gridare al miracolo.

E forse questo è il vero disincanto , quello da cui siamo talmente anestetizzati da aver bisogno di poco per destarci.

Se c’è un atto rivoluzionario che Madame ha compiuto è stato proprio farci giungere - forse inconsapevolmente - a questa conclusione: abbiamo decisamente abbassato l’asticella. Stupirsi: qual è il prezzo?