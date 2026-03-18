Abbiamo intervistato Giacomo Maiolini, il vero hitman della discografia italiana: "Ho un rapporto particolare con il tempo perché cerco sempre di arrivare prima di lui"

Abbiamo fatto allora due chiacchiere, poco prima del suo dj set, proprio con Giacomo a proposito del suo ultimo libro che, edito da Sem Feltrinelli, s’intitola Mai avuto tempo. Iniziamo con questa domanda. Giacomo, non hai mai avuto tempo per che cosa?

Da sempre con il tempo ho avuto un rapporto un po’ particolare. Dalla mattina in cui non ho sentito la sveglia e dovevo andare a fare un colloquio in banca e non ci sono andato, fortunatamente per me, fino ad un pomeriggio in cui capii che volevo fare dischi che uscissero con un mio marchio ed essendoci un orologio lì vicino scelsi di chiamare la mia label Time Records. È sempre stato un rapporto di concorrenza con il tempo, ho sempre cercato di arrivare prima di lui. Magari mi mettevo in testa di raggiungere una determinata cosa, non l’avevo ancora raggiunta che già pensavo a un’altra. Sempre così. Chiaramente questa cosa, da un punto di vista lavorativo, ha il suo perché, però da un punto di vista personale, quando poi non trovi la prossima situazione, diventa un casino, perché non hai più un punto d’appoggio e quindi cadi. Lì sta nella forza di rialzarsi, ricominciare e andare avanti di nuovo.

Come mai pubblichi questo libro proprio adesso? È una scelta ritmica anche questa?

È una scelta piena di ritmo, certo. La gente mi ha sempre detto “ tu dovresti scrivere un libro”, ma la cosa non ha mai interessato più di tanto. Poi l’anno scorso, quando abbiamo fatto i 40 anni di Time Records, alle quattro di mattina un mio amico mi ha convinto e siamo arrivati qui.

L’anno scorso sei stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica proprio da Mattarella. E qualcosa mi fa venire un po’ in mente l’ultimo film di Sorrentino, La Grazia, in cui Servillo interpreta il capo dello Stato che ascolta Guè. A suo modo Mattarella potrebbe essere un fan di Gigi Dag?

Chi può dirlo, sicuramente in quel momento ha contato certo la mia attività professionale, ma anche quella filantropica. Io vado sempre a Bali, da sempre, e lì mi ero imbattuto in una situazione drammatica: c’era questa clinica in una capanna e questa immagine mi ha molto colpito. Ho pensato, “devo fare qualcosa per questa situazione”, così ho coinvolto tutti i miei amici della musica. Abbiamo fatto 3.20, abbiamo realizzato Time To Love e abbiamo costruito questa clinica che si occupa gratuitamente di aiutare donne incinte. Poi abbiamo sostenuto altre onlus, tra cui anche bambini cardiopatici a San Donato, a Milano, perché sono cardiopatico da tanti anni, e altre onlus qui di Brescia.

Con la musica hai contribuito a salvare delle vite, ma si può dire anche che la musica ha salvato la tua di vita?

Io direi che la sveglia ha salvato la mia, perché non sono un tipo da lavoro in banca.

Ne abbiamo le prove. 5 Grammy Awards, 2 premi Mtv, 292 dischi di platino, 93 ori e tanti altri che, se stiamo qui a citare, facciamo notte. Lo hai sempre voluto?

Decisamente no. Al giorno d’oggi, i ragazzi della nuova generazione quando iniziano pensano subito a quanto possono guadagnare, quanto tempo occupa loro questo tipo di lavoro. Io non ho mai fatto questo. Ho iniziato, poi c’è stato il successo, ma è stata tutta una conseguenza del mio impegno, della mia ossessione nel lavoro. Poi chiaramente gioca un ruolo importante anche la fortuna, secondo me. Quando ho iniziato, grazie alle mie idee, mi sono trovato nella situazione di creare un filone musicale che in Giappone ha funzionato molto per vent’anni: ho creato l’Eurobeat. Ci sono state anche delle situazioni fortunate, perché la bravura conta, ma è un insieme di tante cose.