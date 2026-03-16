Sean Penn, vecchio bastar*o, dove sei? L’Oscar come miglior attore non protagonista è metallo buono per i proiettili

Sean Penn, brutto figlio di put*ana, dove sei? In viaggio su una jeep, masticando tabacco con la guancia gonfia e sputando di tanto in tanto in un bicchiere di carta. Pantaloni cargo militari, maglia nera attillata, vene che esplodono sulle braccia e sul collo e denti stretti. I muscoli facciali tirati all’inverosimile. Daniel Day-Lewis ha passato anni in Italia, allievo di un calzolaio, dopo una vita dedicata a interpretare qualcun altro. Il ritiro momentaneo di una leggenda. Sean Penn invece - si dice - è proprio impazzito: l’hanno visto fumare al Beverly Hilton Hotel durante la cerimonia dei Golden Globe e boicottare anche la premiazione per gli Actor Awards e i Bafta (entrambi vinti). Davanti alla meglio gente di Hollywood non manda nessun fattorino a ritirare per lui la statuetta, non si preoccupa di ringraziare nessuno: semplicemente se ne frega. Ha altre priorità. Tempo di guerra, non di red carpet. Parlare di Sean Penn dopo la notte dell’Academy prevede l’uso di tante negazioni: non ha fatto, non ha detto, non ha voluto (sicuramente avrebbe potuto, ma non ha voluto). È in viaggio, si dice. Verso il fronte probabilmente. In valigia gli altri due Oscar: metallo buono da far piovere sui russi.