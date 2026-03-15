L’intervista totale a Marco Giusti sugli Oscar: “Che errore di Chalamet. “Sinners” e “Una battaglia dopo l’altra”? Film all’antica”. E sulla “guerra” in corso a Hollywood

Paul Thomas Anderson ha ricevuto ben 11 candidature (senza considerare gli Oscar 2026) nella sua carriera e non ha mai vinto. Sarà arrivato il suo turno?

Potrebbero anche dividere i premi. Premiare Sinners come miglior film e dare miglior regia a Paul Thomas Anderson, anche se non credo sia il suo film migliore, doveva vincere per Il petroliere. Una battaglia dopo l'altra è un buonissimo film ma negli anni Settanta ce n'erano tanti così. È più uno stringersi al cinema vecchio tipo. Sinners e Una battaglia dopo l'altra sono molto curiosi perché ritornano al vecchio cinema di genere con una impostazione ideologica però diversa e tutti e due fanno un ragionamento serio sull’America di oggi, su dove siamo arrivati, però fatto attraverso il cinema di genere. Che è una cosa particolare, in fondo Sinners è comunque un film di vampiri, quando mai un film di vampiri ha vinto un Oscar? Se non sbaglio sarebbe anche la prima volta di un regista afroamericano che vince l’Oscar.

Parli di analogie, riferimenti al cinema anni Settanta. Per chi ha amato Sinners o Una battaglia dopo l'altra, che film consiglieresti di recuperare?

Sinners ha molti aspetti da Blaxploitation, quindi tra i titoli storici dove peschi, peschi bene. Una battaglia dopo l'altra ha questo tono rivoluzionario, un po' commedia, un po' diciamo da film prodotto da Roger Corman, ritorna in una certa misura a un cinema utopistico con una parte però noir molto bella, ha questo inizio spettacolare. La parte black è molto forte anche in Una battaglia dopo l'altra, Regina Hall oltre alla Taylor, tengono tutta la parte al femminile. (...) È una riscoperta interessante per me, però c'è anche il cast di Sentimental Value e Paul Thomas Anderson ha scritto post su post sulle attrici del film di Joachim Trier, che è opposto rispetto agli altri due, essendo una sorta di Bergman 3.0.

Ti è piaciuto?

Sì, grande lavoro degli attori, tutti pazzeschi.

Hamnet di Chloé Zhao non ha convinto tutti. Diversi lo hanno amato, alcuni lo hanno trovato un film dal “pianto facile”.

Beh, c'è un morto, c'è la nascita della creazione letteraria. Se pensi che tanti anni fa il film Shakespeare in love ha vinto tanti Oscar… ed era molto più commerciale, “facile” in un certo senso. Tanti hanno odiato Hamnet, io francamente no perché offre a Jessie Buckley un grandissimo ruolo, ben venga, sono anni che la vedo e la trovo sempre un'attrice pazzesca. Certo, sembra un po' programmato, un po' come accadde con Olivia Colman, vedo che quando manca un'attrice di quel tipo lì, 'alla Judi Dench, alla Helen Mirren’ oramai anziane, allora prendi Olivia Colman, hai un grande film come La Favorita e ne fai una star, in questo caso è Jessie Buckley, ha quasi quarant'anni, è una grande attrice e riescono a farle fare tutto, anche se poi abbiamo visto che il povero film di Maggie Gyllenhaal (La sposa!, ndr) è stato un flop, anche se lei è pazzesca pure lì. Jessie Buckley aveva fatto Sto pensando di finirla qui con Jesse Plemons, film difficilissimo, se pensi a entrambi, al lavoro di Plemons e Buckley, beh sono abbastanza simili come attori.

E Jesse Plemons nonostante la sua performance in Bugonia di Yorgos Lanthimos non è stato candidato agli Oscar.

Bugonia è stato sottovalutato.