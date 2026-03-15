Il Bret Easton Ellis del fumetto arriva al Comicon di Napoli: ecco perché dovreste conoscere Makoto Yukimura (e leggere i suoi manga)

Un po’ come se al Salone del Libro avessero annunciato, tutti nella stessa edizione, la partecipazione di Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, Joyce Carol Oates e Bret Easton Ellis. In molti hanno avuto questo stesso pensiero alla notizia della partecipazione al Comicon di Napoli 2026 di Makoto Yukimura, uno dei mangaka non soltanto più influenti degli ultimi, per lo meno, quindici anni ma anche uno degli autori, proprio in senso letterario, più rilevanti di questo periodo. Yukimura è una specie di alfiere dell’escapismo sociale. Tramite opere come Planetes e Vinland Saga è riuscito, attraverso la fantascienza e il racconto storico, a dire tanto, forse tutto, di questi tempi confusi, pieni di odio e di conflitti. Ma andiamo con ordine.

Makoto Yukimura è balzato agli onori della cronaca per il già citato Planetes, una vera e propria space opera che, poggiandosi su basi di fantascienza molto “scienza” e poco “fanta”, rende protagonisti sì degli astronauti ma della tipologia più umile, gli spazzini cosmici, cioè coloro che si occupano di rimuovere le tonnellate di detriti e spazzatura spaziale che orbitano intorno alla Terra. Planetes si ambienta in un futuro non troppo lontano, in un momento in cui l’esplorazione spaziale, pur essendo decisamente più sviluppata rispetto ai giorni nostri, è diventata quasi una normalità. Yukimura toglie il dato eccezionale alla sua space opera, cioè l’ambientazione extraterrestre, e rende immediatamente più vicini e familiari i personaggi, che magari sono dei lunari, cioè nativi delle colonie terrestri sulla Luna, ma che potrebbero essere benissimo nostre amiche, dei conoscenti o, perché no, noi stessi. Planetes ha infatti come cuore pulsante il ragionamento sulla solitudine, non a caso cosmica, dell’essere umano, colto nel suo essere individuo singolo in mezzo agli altri, desideroso di affermare la propria individualità ma anche bisognoso, esattamente come di ossigeno, di legami e di affetti. Ed è proprio questo tema, l’importanza di connettersi con gli altri, a dominare l’opera di Yukimura, anche nel successivo Vinland Saga, ed è geniale che l’autore giapponese abbia scelto di raccontarlo attraverso personaggi che vivono di fatto al di fuori dell’umanosfera, nello spazio profondo, circondati dal nero del cosmo e dai puntini luminosi delle stelle. Sempre soli, ma comunque connessi agli altri.