La settimana culturale: Banksy e la sua vera identità, gli Oscar e i gusti musicali di Chalamet, Christian Raimo contro i professori che fanno alzare gli studenti, la finta tragedia della Hoepli e i migliori film dell’anno

La Hoepli chiude e non si è parlato di altro. Nel mondo della cultura pare sia una tragedia. Ma a gennaio quella libreria, quando entravo, era quasi vuota, meno popolata delle Feltrinelli e Mondadori sotto al Duomo. Perfetta metafora della nostra intellighenzia, che si batte per ciò che non frequenta (e quindi non conosce).

Reuters ha svelato l’identità di Banksy, è un cinquantenne di Bristol che fa la spesa, suda e ha mal di schiena come tutti noi. Su MOW il mio amico Emanuele Pieroni, il più colto di tutti noi, se la prende con l’epoca della trasparenza e l’incomprensione della società verso l’anonimato artistico. Cita pure Max Weber. Io, che sono più prosaico, penso che chiunque voglia nascondersi desideri in fondo di essere scoperto.