“La cultura non si liquida” dicono i dipendenti della Hoepli che sta chiudendo. E perché no?

Tornando alla cultura che non si liquida: forse la cultura è più importante del cibo o dei vestiti? Eppure sia il primo che i secondi seguono le regole del mercato e se un’azienda che produce pasta o scarpe deve liquidare, liquida. Perché con la cultura non dovrebbe essere così? La risposta è nella scuola, che ci insegna quali siano i valori irrinunciabili dell’essere umano: la Costituzione, la cultura, la riciclata e l’energia solare. Almeno tre di queste cose sono decisamente sopravvalutate. I dipendenti del settore cultura credono di svolgere un servizio santo ma non sono diversi dai farmacisti e dai commessi. Non sono migliori soprattutto. E nascondersi dietro lo spaventapasseri della cultura è fare il peggior uso dei libri che si possa immaginare: è cioè trasformarli in una scusa. I dipendenti che perderanno il lavoro si trovano a dover affrontare una situazione infausta ma è la stessa di qualsiasi altro italiano che legge meno di tre libri all’anno (fonte Istat) e ascolta Sal Da Vinci ignorando quei sette piani confusionari dietro al Duomo. Si, gli stessi citati da Rossana Rossanda, altro vetusto riferimento di un’Italia che i colti credono non esista più, e che invece non è mai esista.