Thimothée Chalamet fa incaz*are il mondo della lirica: “A nessuno importa del balletto e dell’opera”. Ma gli rispondo i grandi Teatri (compresa La Scala)

Durante una conversazione pubblica con Matthew McConaughey organizzata da Variety e CNN, Timothée Chalamet ha detto di non voler lavorare nel balletto o nell'opera, definendoli mondi in cui qualcuno chiede di tenere in vita qualcosa di cui ormai non interessa più a nessuno.

I due attori, che avevano lavorato insieme in Interstellar di Christopher Nolan nel 2014, discutevano di come la soglia di attenzione del pubblico si stia abbassando, e di quanto sia difficile fare sopravvivere certi generi di film. In questo quadro Chalamet ha inquadrato sé stesso come un difensore del cinema d'autore, uno che lavora per tenere vivo qualcosa. Ed è a quel punto che ha tirato in ballo, come contraltare negativo, opera e balletto.

Consapevole di aver esagerato, Chalamet stesso ha commentato a caldo: "Ho appena perso 14 centesimi di audience. Ho tirato fuori questa cosa senza motivo". Non è bastato.

Il Metropolitan Opera di New York, il Royal Ballet and Opera di Londra e la LA Opera hanno tutti pubblicato risposte sui propri profili social, prendendo esplicitamente di mira le dichiarazioni dell'attore. Il Metropolitan ha condiviso un video che mostra il lavoro che si svolge dietro le quinte, con la didascalia “All respect to the opera (and ballet) people out there”, taggando direttamente Chalamet. Un gesto sobrio, ma mirato.