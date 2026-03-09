Quel capitalista di Tomaso Montanari! Insulta La Russa, che ora minaccia querela, e poi fa il piangina sui social lanciando il suo nuovo libro (ovviamente sul fascismo)

Quindi per Montanari è plausibile che il governo e per estensione La Russa siano “nervosi” perché un suo libro sul fascismo è in pre-order, uno dei tanti libri sul fascismo che escono ogni anno, soprattutto da tre anni a questa parte. Fa già ridere così, ma fa ancora più ridere se si pensa che quel comunista di Montanari, intento a sfornare l’ennesimo libro della stagione, sia sceso a patti con qualche tecnica di marketing, dall’uso del vittimismo all’Identifiable Victim Effect (che porta la gente a acquistare se l’aquisto si riferisce a una persona concreta giudicata come vittima). Insomma, fa ridere pensare che Montanari fa il comunista solo perché è un capitalista e deve vendere il libro che ha appena pubblicato. Non solo questo è legittimo, ma è sano e sacrosanto. Per cui buon per lui. Difficile che perderà in una causa contro un politico (i politici, a dispetto delle dicerie, non vincono quasi mai), nonostante secondo la legge La Russa potrebbe non avere tutti i torti a sentirsi diffamato. E soprattutto buon per lui, perché con tutta questa tiritera si è garantito certamente qualche copia venduta in più.