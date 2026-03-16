Mamma, che cattivo gusto: Dal Rolex 1908 per Di Caprio al Boyfriend di Pedro Pascal, il vero dramma della notte degli oscar sono gli orologi di Kevin O'Leary

Amy Madigan con il suo Omega Seamaster Aqua Terra 150M in acciaio e diamanti, rappresenta al meglio la sua personalità. Il prezzo si aggira intorno ai €3.700 e €9.00. Brillantezza eccessiva, design generico e dial meno tecnico.

Vacheron Constantin Overseas Calendario Perpetuo Scheletrato in oro rosa per Kumail Nanjiani. Prezzo €135.000 – €155.000. Un orologio che unisce sportività elegante e alta orologeria tecnica; oro rosa e scheletrato insieme rischiano l’effetto confusione, presenza notevole, anche più di quello che avremmo voluto.

Ma nessuno è più appariscente di Hudson Williams con il suo Bvlgari Serpenti Tubogas in acciaio e diamanti. Una scelta sicuramente discutibile, ma più potenzialmente discusso della serata. Ci aggiriamo tra €13.000 e €22.000. Il design è ornamentale, l’impronta poco leggibile e un’estetica che si distingue per la spirale Tubogas che rischia di farlo apparire kitsch.

Kevin O’Leary indossa Rolex Daytona “Off-Catalog” in oro bianco, diamanti e rubini, e Cartier Crash Skeleton in platino. €70.000 e oltre €100.000 di valore, a seconda delle specifiche; mentre la Cartier Crash Skeleton si aggira tra €120.000 – €180.000. Un abbinamento decisamente teatrale. L’orologio è uno standard di funzionalità ed estetica, ma la forma del Crash risulta poco armonica: si poteva farne a meno.

Al polso di Pedro Pascal c’è uno Chanel Boyfriend Watch in oro beige. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno a €12.000 e oltre €40.000. Anche se è un orologio molto elegante e ben rifinito, ci sono alcuni aspetti estetici che potrebbero non piacere a tutti: il design è intermediario, tra maschile e femminile; il quadrante è semplice ma poco dinamico lo rende un buon accessorio di moda, ma non molto funzionale.

Blancpain Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune in ceramica nera per Robert Downey Jr. Ovviamente in pendant con l’outfit. Dai €28.000 – €29.000. Raffinato e ambizioso che miscela un subacqueo sportivo con complicazioni da dress watch. La tonalità del verde si abbina bene con il nero: è il più ibrido tra gli orologi della notte degli oscar.

Joe Alwyn sceglie un Hublot Classic Fusion Essential Grey in titanio dal valore di circa €8 500 – €8 800 nelle misure standard. Esteticamente troppo sobrio e monocromatico, con un design che manca di carattere, decisamente “safe”.

Josh Dallas e il suo Blancpain Villeret Carrousel in platino da €170.000 – €195.000, presenta un design molto classico “vecchia scuola”, il colore fa risultare l’orologio piatto, anche se dalla presenza imponente.

Mark Consuelos indossa Rolex Cosmograph Daytona in oro giallo, ref. 6263. Il valore va da circa €130.000 fino a oltre €300.000 o più. Una scelta vintage datata con contrasti e colori che lo rendono un orologio divisivo.

E alla fine, tra platini scintillanti e oro giallo accecante, resta da chiedersi una cosa: quale sarebbe l’orologio più premiato della notte degli oscar? Tra eccessi e glitter da red carpet, il mercato dell’orologeria, piaccia o no, detta legge anche quando si tratta di cinema, non solo più sport. Intanto il vincitore indiscusso della serata resta il cattivo gusto. A Kevin O’Leary va sicuramente un doppio premio.