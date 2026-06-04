Rolex alza i prezzi (di nuovo). Dietro c'è l'oro ai massimi storici, l'inflazione ma anche una precisa strategia di marketing per una nuova "golden age": i modelli e i nuovi prezzi

Rolex apre l'estate del 2026 con una nuova stangata. Dal primo giugno la corona ha colpito ancora: è il secondo rincaro in sei mesi, dopo quello di gennaio che aveva già toccato l'intera gamma, dall'Oyster Perpetual fino ai Daytona. Questa volta il mirino è selettivo: i modelli in oro salgono in media del 4,8%, quelli in Rolesor, l'esclusiva lega di oro e acciaio, del 2,47%. L'acciaio non si tocca. In concreto: il Datejust 41mm in Rolesor passa da 15.550 a 17.500 euro in un singolo aggiornamento di listino, quasi duemila euro in più. Il Submariner Date in oro giallo sfonda per la prima volta la soglia simbolica dei 50.000 euro, passando da 48.000 a 50.300. Il Daytona in oro — giallo, bianco o Everose — sale tra il 4 e il 5%, mentre la versione in acciaio resta ancorata a 16.650 euro. Il Day-Date, l'iconico President in oro giallo, simbolo per eccellenza del Rolex in metallo prezioso, registra alcuni degli aumenti più significativi dell'intero catalogo: cresce dell'11,9%, da 44500 euro a quasi 50000. Di più solo il Datejust in acciaio e oro che registra un +12,5%. GMT-Master II, Submariner e tutti i modelli in acciaio, quelli più sportivi, non si muovono.