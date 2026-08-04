Ma il taglio di capelli di Calenda quanto è da toro? Abbiamo intervistato chi glieli ha fatti: Roberto D’Antonio, il parrucchiere del Parlamento

Sei stato tu o Calenda a decidere il taglio?

A Carlo ho fatto un'onda morbida, tutto alleggerito ai lati del viso. Gli ho telefonato e gli ho detto “ma mi hai fatto le corna?”. Era un po’ che non veniva in salone. Mi ha risposto che non tagliava i capelli da molto e aveva bisogno di una sistemata. Da me vengono Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Marianna Madia, Piero Fassino e la moglie Anna Maria Serafini, Paola Urbani, Renato Zero, Fiorello, le star del cinema ma io voglio piacere alla gente comune. Adesso voglio un pezzo sul Corriere sul mio salone per avvicinarmi alle persone, ho già telefonato a Aldo Cazzullo. Richieste di tagli particolari da parte dei politici e dei vip? Sono sempre solo io che decido.

I ministri pagano?

Si si, come gli altri clienti.

Hai la fama di essere umorale, eccentrico nei tuoi exploit iracondi. Tu come rispondi?

Dicono che sono antipatico, ma non è vero. Sono una persona gentile.