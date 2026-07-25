“Ma tu lo sapevi che in Sicilia…”? Nell’isola ci si muove per la fame e per la FOMO: guida semiseria per vivere l’estate sicula: tra i bar, le spiagge e i ristoranti giusti per non essere fregati

Ma per tornare alle mutande di prima. Se ti sposti da una grande città sicula all’altra, rimanere in mutande sarà un’esperienza molto piacevole. Non solo a causa del caldo, ma perché al Ristoro del Massimo 1916 a Palermo sanno come far girare l’economia: facendoti sbronzare. L’esperienza consiste in un meccanismo molto semplice: tu cammini di fronte al Teatro Massimo, poi a un certo punto un cartellone in Via Dell’Orologio attira la tua attenzione: “Aperol Spritz 3 euro”. E lì inizia l’incantesimo. Perché non è il classico locale dove ti siedi, ordini, paghi e te ne vai. Lì ti siedi, non ordini e non te ne vai mai più, fino a morte certificata per cirrosi epatica. Oppure, se te ne vai, lo fai, per l'appunto, in mutande. Quando arrivi da Ristoro del Massimo 1916 non ti serve ordinare, i palermitani hanno superpoteri e sanno già che sei lì per lo Spritz a prezzo stracciato: te lo portano direttamente al tavolo. Il vero palermitano è l’uomo che non deve chiedere mai. E mentre stai per svuotare il primo bicchiere, con lo stesso silenzio assenso, ti arriva già il secondo. E via dicendo finché non perdi la lucidità, che riacquisti una volta arrivato alla cassa. Perché solo allora ti accorgi che no, non era un “all you can spritz” come la tua mente ti aveva suggerito ingannevolmente. Sei solo tu che ti sei fatta prendere dall’entusiasmo dello Spritz a 3 euro, dall’allegria e dalla sicurezza dei camerieri e dall’ebbrezza raggiunta dopo i primi tre giri. E quindi da tre, gli euro sono diventati molti di più e la colpa è solo tua: il marketing ti ha inc*lato in maniera assolutamente lecita e ineccepibile. Dopo, però, torni in hotel, magari in Via Maqueda e, nonostante l’altissimo tasso alcolemico, dimenticati di prendere sonno. Perché per la via si improvvisano concerti di tamburisti per tutta la notte, fomentati dalla gente che passando si mette a ballare: a Palermo centro bevi e mangi da dio, ma non dormi neanche dopo una sbronza importante. Anche per strada, a Palermo, il comandamento è uno: sbronzarsi. E lo capisci quando chiedi una Lemon Soda e ti propongono un Lemon Spritz (uno Spritz fatto con il limoncello). E che fai, te ne privi?

Se siete celiaci in vacanza, un altro posto da citare è sicuramente la pizzeria napoletana Al Solito Porzio. Non solo per l’ottimo impasto classico, ma anche per le diverse opzioni Gluten Free: la pizza senza glutine è così goduriosa che il dubbio che il glutine ce l’abbiano messo, ti viene. Ma è così buona che pure da celiaco ti dici: “Accetterò questa morte onorevole”. Il glutine non c’è nella pizza e non c’è nemmeno in certi antipasti che si lasciano gustare con piacere. Sempre a Palermo è d’obbligo passare da Solo Patate, nome che già promette benissimo, per i maliziosi e non: perché se c’è una cosa che mette d’accordo tutti è la patata. Lì la trovi ripiena di ogni condimento possibile e immaginabile. E no, la scusa delle temperature elevate che dovrebbero spingerti a mangiare leggero, qui non vale.

Marzamemi, invece, promette ma non mantiene. La meravigliosa cittadina regala gioie per gli occhi, meno per il portafogli: al Lido San Lorenzo puoi prenotare il lettino come prenoti il posto al cinema, anche online. Solo che due lettini li paghi quasi cinquanta euro, un roof top deluxe con maxi lettino più di cento e la pagoda con due lettini e un maxi lettino ben cento ottanta euro. Più conveniente spostarsi alle Seychelles, considerando anche la scarsa qualità del mare.