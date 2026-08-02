Sì, sono una siciliana vera e odio il mare

Ero venuta al mare con l'idea di mangiare un gelato, scrivere qualcosa di profondo e ascoltarmi, ma altro che ascoltare, mi viene difficile pure sentire se i ragazzini che giocano a beach volley alla mia destra urlano come stessero giocando la finale di pallavolo mondiale. E come se non bastasse, sono etnomofobica: ho la fobia degli insetti, delle api in particolare. E indovinate cosa svolazza al mare? Quel ronzio mi devasta e mette il mio sistema nervoso in uno stato di allerta costante, perché alla prima ombra di ape devo essere pronta a scappare via. Una volta urlavo anche, ora ho imparato ad avere reazioni più moderate: mi volatilizzo alla velocità della luce in un dignitoso silenzio. Se mai nessuna ape mi ha punta, un motivo ci sarà. Io sono più veloce. Anche questo è diventare adulti. L’anno scorso, sempre in questo chiosco, ho sperimentato un metodo per tenere lontane le api mentre lavoravo: caffè macinato sulla parte esterna del bancone. Serena io, sereni i miei colleghi, sereni i clienti. Mentre mi torna alla mente questo ricordo, non posso fare a meno di notare lui: il più figo di tutti. Quello con più muscoli che neuroni funzionanti che ti guarda appena attraverso l’occhiale da sole specchiato. Non può mancare al suo tavolo lo Spritz ghiacciato e giusto qualche oliva perché oggi non è giornata di sgarro. Con l’orecchio teso provo a captare cosa sta dicendo al suo amico, mentre in radio passano i The Kolors. Ha l’aria sicura di chi sa bene cosa sta dicendo. E infatti riesco a cogliere una frase: “Le olive mangiale tu, io sto già sgarrando con l’alcol e ho già mangiato prima i miei venti grammi di mandorle”. Mi sento triste per lui, tanto che mi viene voglia di ordinare un panino completo (ndr: panino con wurstel, patatine, ketchup e maionese). Che poi, quanto odio la parola “sgarro”? Molto più di quanto odi questa sabbia che mi si appiccica alla pelle perché il vento umido in questa zona è una costante.



La mia crema di caffè si scioglie ancora prima che possa dire “grazie” alla cameriera che me l’ha servita al tavolo, l’eccessivo movimento intorno a me mi sovraccarica di stimoli e ho già bisogno di correre a casa ad elaborarli con calma, al fresco. Sono trascorsi solo venti minuti. Il mare non ha avuto il tempo di raccontarmi niente e io, dopo aver diligentemente pagato, mi avvio sfinita verso la mia Panda. E alla fine il gelato vado a mangiarmela al porto, dentro la mia macchina che isola tutto quel frastuono che mi ha fatto venire il mal di testa. Fortuna che al porto è passato il venditore ambulante di gelati, così ho potuto esaudire il desiderio che aveva mosso questa mia breve ma intensa escursione. Perché sì, se c’è un cliché che mi sento di confermare è che “il mare stanca”. Non appena tornerò a Torino farò leggere questo articolo ai miei amici settentrionali quando mi chiederanno: “Ti manca il mare, vero?”.