Ma com’è diventata La Pelosa? Siamo stati nella “spiaggia cchiù bella 'ro munn in Sardegna” dove andava Berlinguer e ora è piena di cafoni. Il reportage gonzo

Questi scogli sono ormai la scomoda e frastagliata casa estiva di chi il braccialetto per starsene steso sulla sabbia di quella spiaggia protetta e ad accesso limitato che è la Pelosa, non lo vuole pagare. Bisogna prenotare con mesi di anticipo per poi starsene stesi tra infiniti ombrelloni, bambini urlanti, madri apprensive e padri dal sottopalla sudato rigorosamente con una stuoia di paglia sotto l’asciugamano. E sì, perché se no arrivano quelle guardie a metà tra dei postini e delle guardie forestali vestite di verde scuro che sulla divisa da boy scout hanno scritto su “Barracelli”. E quando arrivano ti fanno una multa salatissima dopo averti umiliato e mortificato perché tu stai prendendo il sole e loro sono invece i custodi della salvezza di quella natura minacciata dal prezioso, ma odiosissimo turismo. I Talebani e i Sardi hanno più di una cosa in comune. Una di queste è l'odio innato per i turisti. Da sotto l’ombrellone del chiosco si osserva la distesa infinita di ombrelloni, bambini, vecchietti e l’aria vibra bollente nel meriggio. L’acqua azzurra è cristallina, davvero non ha nulla da invidiare a quella dei Caraibi, ma una massa indefinita di esseri umani si accalca sulla riva di quella tavola azzurra di quel mare che separa la terra ferma dall’Isola Piana. Uno scoglio di terra dietro alla quale si erge maestosa l’Asinara, dove un tempo c’era il carcere di massima sicurezza in cui risiedette anche Renato Vallanzasca e che venne fatto chiudere con il decreto Biondi voluto da Silvio Berlusconi nel 1994. Oggi i boss stanno al 41 bis nelle carceri della terra ferma dove comunque parrebbero eterodirigere il traffico di auto incendiate alla periferia di Alghero e Sassari. “E che co, però, porca puana, dovete mettere un cartello, la gente se no si ammazza”. Sbraita un ciccione in camicia di lino bianca occhiali da sole, pelato, accompagnato da suo figlio ancora più grasso di lui e vestito tale e quale. A quanto pare il tipo è scivolato sulla passerella in legno sulla quale sono installati rubinetti ad altezza ginocchio per lavarsi i piedi (a cosa cazzo serve lavarsi i piedi. Con la stessa acqua si sarebbero potute mettere delle docce, ma per quelle bisogna pagare). “Lavati i piedi” gli risponde il sardo con un sorriso beffardo. Il ciccione diventa rosso dalla rabbia e masticando bestemmie ed improperi ormai lontani nell’aria pesante del meriggio, si allontana con il figlio con aria incarognita. Appena messo piede sulla sabbia la ciabatta in plastica si scioglie, una pallonata ci raggiunge alla tempia, e una volta riversi a terra osserviamo quel che ci circonda. Una madre con accento casertano sculaccia il figlio mentre il padre con tatuata la madonna sul petto sventra un’anguria con un cucchiaino di plastica che però gli si spezza al primo affondo.