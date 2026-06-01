Cosa c'è dietro al video dei manifestanti in Albania trascinati sulla spiaggia dove il genero di Trump vuole costruire un resort da 1 milione: gli affari del presidente americano ma anche il gioco immobiliare Usa-Israele

La situazione è dunque più o meno la seguente: Trump vuole fare soldi e utilizza la geopolitica per ottenere affari irrinunciabili; Israele è in questo momento un Paese che può aiutare The Donald nel suo intento immobiliare, soprattutto in Medio Oriente e a Gaza; Kushner è il ponte più sicuro per collegare la Casa Bianca e Netanyahu. I palazzinari di Trump si stanno espandendo in modo particolarmente intenso in Medio Oriente; nuovi progetti di lusso sono in costruzione in Arabia Saudita, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. A proposito di Israele, lo Stato ebraico sta invece rosicchiando territori in Libano, Cisgiordania e Gaza che intende riqualificare una volta terminate le operazioni militari. Un allarme singolare è recentemente arrivato anche da Cipro. L'europarlamentare cipriota Fidias Panayiotou ha avvertito che "Israele sta comprando Cipro". Come? Attraverso crescenti acquisizioni di terreni e progetti di sviluppo realizzati da investitori e aziende israeliane. Lasts but not least, i dati della Banca di Grecia relativi al 2024 raccontano che i flussi di capitali provenienti da Israele e diretti al mercato immobiliare greco hanno registrato un aumento annuo del 46,5%, raggiungendo i 129 milioni di euro; tendenza che, secondo le stime di RE/MAX, si è confermata anche nel 2025. I mattoni sono insomma sempre più caldi.