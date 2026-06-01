Il business dei minori stranieri accolti coi fondi pubblici e scaricati mentre in tv si continua con la propaganda razzista. Tra abbandono e servizi scadenti, le poche strutture sane ora chiedono aiuto

Ahmed e il suo amico Hassan mostrano il video che documenta la rissa, video in cui appare un operatore immobile a guardare l’aggressione. Dopodiché, i minorenni si sono allontanati dalla comunità, hanno chiamato il 114, il numero dell’Emergenza infanzia che li ha immediatamente messi in contatto con i carabinieri. Il video mostra la fuga e il terrore. “I carabinieri hanno chiamato l’ambulanza e quando poi eravamo in ospedale è venuto l’educatore a prenderci per riportarci in comunità ma noi, certi che ci avrebbero ammazzato di botte, siamo scappati di nuovo e abbiamo dormito in un giardino pubblico del borgo”, dice Ahmed mentre le lacrime gli rigano il viso. Parla bene l’italiano anche se è arrivato in Italia da soli due anni, messo sulla barca dalla madre professoressa per timore che si perdesse nel traffico di droga. Tutrice legale in vacanza all’estero, coordinatrice della comunità presente a intermittenza. Al Comando provinciale di Campobasso c’eravamo anche noi la sera in cui Ahmed e Hassan hanno pregato i carabinieri di non essere riaccompagnati in comunità, per la seconda volta, perché morivano di paura. La risposta ottenuta, oltre all'impreparazione nella gestione di due casi del genere, è stata: “Non c’è un reato quindi non sappiamo come aiutarvi”. I minori, dopo il secondo riaffido alla responsabile della comunità, scappano di nuovo.

“Dopo una notte passata insonne, ho contattato Ahmed chiedendogli dove avesse dormito e se stesse bene, ricordandogli di parlare con la sua tutrice legale e suggerendogli di recarsi alla Prefettura di Campobasso per chiedere aiuto, ma è stato inutile perché i ragazzi sono stati cacciati dagli uffici con la debole motivazione che nessuno poteva far nulla per loro. Non sapendo più cosa fare, con la collega abbiamo contattato l’Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni a cui abbiamo spiegato quanto era accaduto”, conclude la docente. Dopo tre giorni passati a vagare, digiuni e con i vestiti strappati dalle liti, dei minori nessuno ha avuto interesse. Il servizio sociale aveva risposto che era a conoscenza dell’accaduto e che si erano perse le tracce, e invece, le tracce erano ben chiare alle professoresse di una delle scuole superiori del capoluogo, frequentata da Ahmed. Probabilmente, a non avere premura di rintracciare i ragazzi era lo stesso sistema che doveva proteggerli. “La responsabile della comunità non si è preoccupata di chiamarci, se non fosse stato per la mia professoressa io non avrei saputo cosa fare e come fare. Ci hanno cambiato di comunità, per fortuna, anche se siamo in un’altra in cui ci sono tanti egiziani e la paura di essere di nuovo picchiati c’è ancora, ma io farò in modo di non alzare gli occhi da terra per evitare qualsiasi cosa. La nuova comunità è sporca, non curata, ma non ho di meglio dove andare”, conclude Ahmed.

Oggi il sistema di accoglienza e integrazione rischia di essere cancellato da una gestione burocratica, illogica e profondamente distante dalla realtà concreta dei minori. Non esistono, allo stato attuale, soluzioni logistiche compatibili con la prosecuzione dei percorsi già avviati. Non esistono garanzie sulla continuità educativa. Non esiste alcuna visione pedagogica. Il lavoro educativo e territoriale svolto ha generato legami reali tra i minori accolti e la comunità locale, superando la logica meramente assistenziale e costruendo invece relazioni di fiducia e inclusione. Spegnere esperienze come quella di Crotone significa non solo interrompere percorsi educativi già avviati, ma anche arrivare impreparati proprio alla fase storica che l’Europa sta imponendo ai sistemi nazionali di accoglienza. Al contrario, non monitorare l’operato delle comunità e, quindi, non sanzionare penalmente quelle che non garantiscono protezione, benessere del minore, offrendogli un futuro, significa avallare un sistema che diventa l’ingranaggio fondamentale per la criminalità.