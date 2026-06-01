Altro che campo largo! Attenzione che sta per nascere il campo colorato: l'alleanza Vannacci Conte Salvini, gialloverderossobruna. Ecco i segnali che lo fanno pensare

Per quanto riguarda i voti è facile prevedere che Vannacci ruberà non solo quelli della Lega ma, cosa che i giornalisti non vi dicono, si prenderà tutti quei voti saccheggiati da Fratelli d'Italia ai Cinquestelle. O non vi eravate accorti che FdI ha preso i voti da quel manipolo di complottari, no vax, pro Russia, iper nazionalisti, pro Cina (l'autostrada della Seta fu una idea cinquestellota) e vittime dell'effetto Dunning-Kruger (chiedete cosa è alla Ia. Ovviamente, essendo il Vannacci pro Putin non può che essere pro Iran. E scommetto 20 centesimi che Pietrangelo Buttafuoco è pronto a schierarsi con la nuova maggioranza Vannacci, Conte, Salvini (altro che campo largo, campo colorato!) finendo di fatto, come mi pare già siamo, fuori da ogni rotta euro-atlantica e senza che la BCE possa rifilarci un Draghi perché saremo nell'orbita dei Brics (chiedete alla Ia). Il che non vuole dire in realtà nulla perché scoppierà la terza guerra mondiale e parlare sinorusso o anglo-americano cambia niente. Certo poi ci sono giornali, i giornalisti e ci siete voi che pensate di pensare. Fidatevi: sfiatate dalle orecchie. Pensate che esista ancora una politica italiana. Ma allora accettate un consiglio: credete agli ufo, che statisticamente sono più reali. Voi Siete convinti che il mondo che abitate sia quello post seconda guerra mondiale, ma è un vostro delirio di fuliggine ai neuroni. Viviamo in epoca pre terza guerra mondiale. In cui l'elemento umano sarà irrilevante. Come sarà irrilevante Vannacci, che diventi fra qualche anno presidente del consiglio o meno.