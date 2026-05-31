Non si può né si deve vedere Spider-Noir, la splendida serie con uno strepitoso Nicolas Cage che si ispira a Humphrey Bogart, a colori. A colori diventa un prodotto. In bianco e nero è il racconto di un'epoca. Quella della Grande Depressione a New York. Io credo fermamente che quella New York fosse in bianco e nero anche nella realtà. Ci sono stato, ho scrostato i muri, sotto i neon degli Ottanta e i colori saturati dei Settanta, gratta gratta è uscita fuori la New York in bianco e nero: è la fantasia che crea la realtà, è la letteratura che la plasma, è il cinema che le dà forma. Quella di Spider-Noir è una New York hard boiled. Spider-Noir va visto in bianco e nero. Punto.