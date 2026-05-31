La città dell’amore o della violenza ultras? Parigi devastata dagli scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: il tribalismo trionfa nella capitale

Gratuita e immotivata senza ammissione di replica alcuna. Neppure il più lontano dei tentativi di arrampicata sugli specchi delle vetrine ormai peraltro devastate potrà giustificare una simile follia collettiva: ribellione? Rivolta sociale? Nossignori, psicosi condivisa e generalizzata diffusasi a macchia d’olio che dovrebbe far scattare un paio di allarmi sociali: d’ordine pubblico ma non solo. Focalizzarsi sull’inasprimento di pene e misure di sicurezza serve ma fino a pagina due se ancora una volta verrà bypassato il cuore del problema. E se è al cuore che dovremmo parlare è il cuore - supponendo che ce ne sia rimasto uno - che dovremmo approfonditamente consultare a proposito delle ragioni che possano spingere migliaia e migliaia di tifosi, scesi in piazza per celebrare una gioia come la vittoria storica di un titolo come la seconda Coppa dalle grandi orecchie consecutiva, a ritrovarsi fagocitati da una rabbia generale e generalizzata che ha di fatto ipnotizzato centinaia di persone finite a seminare distruzione, devastazione, caos, rabbia, odio e dolore che hanno macchiato per sempre una pagina leggendaria della loro stessa storia. Se tanto dà tanto, a nulla valgono gli slogan, gli striscioni e le tanto ben costruite coreografie. Se il rispetto chiesto è quanto dato, ci si interroga sul valore dato e preteso a tale parola. Troppo comodo sarebbe spostare il focus sul pullulante quanto populista discorso religioso-politico quanto però altrettanto comodo è trascinarlo dentro gli stadi di una delle più grandi esibizioni sportive del mondo salvo poi sputarci sopra per le strade. “Bravo al Psg che fa sognare tutta l’Europa. La Francia è orgogliosa. Una nuova stella brilla su Parigi!”, aveva scritto il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron su X dopo il triplice fischio. Peccato che a brillare sulla Capitale sono stati lacrimogeni, fuochi, fumo, sirene di pompieri e ambulanze, né stelle tantomeno sogni. Per le strade della città dell’amour, in periferia e in centro, è stato impossibile dormire, figuriamoci sognare e di orgogliosi c’è da essere davvero poco. Molto tristemente questa mattina persino quella leggendaria Coppa perde giusto magia, quella magia che la rende unica: l’amore del popolo che la celebra. E ieri notte Parigi, la città dell’amore, ha dimenticato cosa fosse proprio quel sentimento che muove tutto, e che per antonomasia - o forse solo per cliché - dovrebbe muovere soprattutto sé stessa. Ma a trionfare, a Parigi, è stato l’odio.