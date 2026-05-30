Le botte da finale di Champions: ecco le immagini degli scontri nella notte tra ultras di Psg e Arsenal a Budapest. E Parigi tira su le difese: 22mila agenti e barricate sugli Champs-Elysées

L’orario della finale di Champions League 2026 è strano: si gioca alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Le contendenti sono le due squadre più forti d’Europa, Psg e Arsenal. La squadra di Luis Enrique punta a vincere la seconda coppa di fila dopo aver massacrato l’Inter nella finale dello scorso anno. Mikel Arteta e i suoi vogliono chiudere una stagione storica con un double, Premier League e successo nella competizione delle stelle. Il campo ungherese è il centro del mondo calcistico. Nella notte, intanto, giù botte. In città si sono scontrati ultras parigini e londinesi, calci pugni e qualche oggetto lanciato da uno schieramento all’altro. Dei fumogeni illuminano le strade di Budapest e rendono chiare le figure dei tifosi impegnati nella rissa, diffuse da alcune pagine sui social. Psg e Arsenal si erano già incontrate lo scorso anno in semifinale, con i francesi che uscirono vincitori. Nella capitale parigina poi esplosero i festeggiamenti, la città venne inondata da migliaia di persone: cassonetti bruciati, sassaiole contro veicoli in strada, scontri con le forze dell’ordine. Una notte che finì con 44 arresti e tre feriti. Stessa cosa per la festa post vittoria in finale: Parigi in fiamme, tafferugli e azioni della polizia contro i tifosi. Oggi sabato 30 maggio invece la curva francese ha sfilato a Budapest, mostrando striscioni ed esibendo i simboli del club.