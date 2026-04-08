Si chiama Iran, si legge Europa: il vero nemico di Trump siamo noi? E l'unico che può frenare gli Usa adesso è Macron

In molti si aspettavano una spiegazione chiara, esaustiva, lineare sul perché gli Stati Uniti abbiano deciso di attaccare l'Iran, assecondare Benjamin Netanyahu e scatenare una crisi energetica globale senza precedenti colpendo duro in Medio Oriente. Nel suo ultimo discorso alla nazione, tuttavia, Donald Trump non ha detto un caz*o: nessuna tempistica sulla fine del conflitto e zero rassicurazioni. Già, perché l'uomo che guida la prima potenza del pianeta ha parlato per 19 minuti inanellando ripetizioni e gravi contraddizioni concettuali. Howard French ha scritto su Foreign Policy che quella andata in scena alla Casa Bianca è stata fin qui “la prova più evidente” che Trump “è un pensatore assolutamente caotico, la cui attitudine per il suo incarico sembra essere in rapido declino”. Fa sorridere sentire Trump quasi dichiarare vittoria, nonostante il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz sia oggi più forte di quanto non lo fosse prima che Usa e Israele attaccassero la Repubblica Islamica. È ancora più bizzarro il fatto che Washington vuole che gli altri la aiutino a concludere con successo la guerra e a controllare il Golfo Persico, dopo aver più volte denigrato ogni alleato possibile e aver iniziato il bordel*o in Medio Oriente senza consultare (o quanto meno avvisare preventivamente) i partner. Il risultato è che Teheran è arrivata a decidere unilateralmente quali petroliere e altre navi possono e non possono transitare da Hormuz, e che Trump è apparso così disorientato da insinuare che alla fine, agli Stati Uniti, non frega un caz*o di questo. Anzi: il tycoon, tra una minaccia e l'altra, ha spiegato che gli Usa hanno già raggiunto i loro obiettivi eliminando le minacce iraniane. Chissà cosa penseranno i commentatori che definivano Joe Biden inadatto a governare il Paese perché vecchio, rimbabito e pure poco lucido...