La 'Ndrangheta o Rosa e Olindo? Le Iene, Erba e il ragionevole dubbio che ormai vale solo in tv

È un quadro inquietante quello che emerge dall'ultima puntata de Le Iene Inside. Quello delle verità processuali cristallizzate, che spesso però non collima con la verità sostanziale. Processi chiusi su cui permangono riserve che vanno ben oltre il ragionevole dubbio. Garlasco, i “mostri di Ponticelli” e, soprattutto, la strage di Erba. Una puntata dal titolo “Colpevoli davvero?”, da cui emergono nuovi dettagli. La questione di Olindo Romano e Rosa Bazzi è in particolare al centro di tutto, il manifesto di una giustizia fatta forse troppo presto. Solo di pochi giorni fa è la notizia dell'ex magistrato Cuno Tarfusser che, nonostante una censura disciplinare e le decisioni definitive dei tribunali, continua a sollevare dubbi sulla colpevolezza dei coniugi, e in un nuovo esposto ha riacceso la luce sul caso gridando alla revisione.

Le Iene sono da tempo impegnate sul fronte innocentista, e Max Andreetta ha ricostruito il tragitto dei coniugi Romano la sera della strage attraverso le carte processuali, i testimoni presenti quella sera e i filmati dell'epoca. Una ricostruzione da cui emergono delle grossolane incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Proprio la prova regina dell'inattendibilità dell'alibi di Rosa e Olindo, lo scontrino del McDonald's di Como, potrebbe oggi assumere il risultato opposto. I coniugi si trovavano nella corte insanguinata di via Diaz nello stesso intervallo di tempo in cui, stando al processo, sarebbero stati al McDonald’s. Le nuove testimonianze collocano infatti i due in via Diaz tra le 21:30 e le 21:45, mentre secondo lo scontrino sarebbe stato battuto proprio alle 21:45. Ma come facevano ad essere contemporaneamente a Come e a Erba? Una ricostruzione che richiederebbe la revisione dell'intera sequenza temporale della strage. Il celebre scontrino inoltre, non comparirebbe nel verbale di sequestro della sera della strage, ma sarebbe apparso solo quattro giorni dopo. Da dove è venuto fuori? Che origine ha?